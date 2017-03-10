13:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Букмекеры оценивают победу тульского "Арсенала" над "Уралом" с коэффициентом 2,47

"Арсенал" Т – "Урал". Фото ФК "Урал"
"Арсенал" Т – "Урал". Фото ФК "Урал"
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10 марта состоится матч 19-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Арсенал" Т – "Урал". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" Т – "Урал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,47 – Н 2,94 – П2 3,39

Трансляция матча "Арсенал" Т – "Урал" 10 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" Т – "Урал".

Прямая трансляция матча "Арсенал" Т – "Урал" 10 марта на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Арсенал" Т – "Урал"

Сергей ЮРАН, чемпион России в составе московского "Спартака" – 0:1. По первым матчам видно, что "Урал" хорошо подготовился к весенней части сезона. Команда, что называется, на ходу. "Арсеналу" тяжеловато будет добиться успеха.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ" – 1:2. Еще недавно они толкались локтями в "зоне вылета", а теперь "Урал" может создать приличный и неликвидный отрыв. Психологическое преимущество явно на его стороне. А о творческом, глядя на работу Александра Тарханова, говорить излишне.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-2, 2 – 4.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

24 октября 2014 года

Чемпионат РФПЛ

"Урал" – "Арсенал"

1:0

29 ноября 2019 года

Чемпионат РФПЛ

"Арсенал" – "Урал"

1:2

28 августа 2016 года

Чемпионат РФПЛ

"Урал" – "Арсенал"

1:1
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