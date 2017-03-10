Букмекеры оценивают победу тульского "Арсенала" над "Уралом" с коэффициентом 2,47

10 марта состоится матч 19-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Арсенал" Т – "Урал". Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" Т – "Урал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,47 – Н 2,94 – П2 3,39
Трансляция матча "Арсенал" Т – "Урал" 10 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" Т – "Урал".
Прямая трансляция матча "Арсенал" Т – "Урал" 10 марта на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Арсенал" Т – "Урал"
Сергей ЮРАН, чемпион России в составе московского "Спартака" – 0:1. По первым матчам видно, что "Урал" хорошо подготовился к весенней части сезона. Команда, что называется, на ходу. "Арсеналу" тяжеловато будет добиться успеха.
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ" – 1:2. Еще недавно они толкались локтями в "зоне вылета", а теперь "Урал" может создать приличный и неликвидный отрыв. Психологическое преимущество явно на его стороне. А о творческом, глядя на работу Александра Тарханова, говорить излишне.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-2, 2 – 4.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 октября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Арсенал"
|
1:0
|
29 ноября 2019 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Арсенал" – "Урал"
|
1:2
|
28 августа 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Арсенал"
|
1:1