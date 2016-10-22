Букмекеры оценивают победу "Томи" над "Анжи" с коэффициентом 2,44

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Анжи". Начало – в 12:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Анжи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,44 – Н 3,05 – П2 3,32
Трансляция матча "Томь" – "Анжи" 22 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Анжи".
Прямая трансляция матча "Томь" – "Анжи" 22 октября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Анжи"
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:0. “Анжи” дома и на выезде – абсолютно разные команды. Ну а Валерий Петраков как никто умеет зарядить своих футболистов, которые могут проиграть кому угодно, но сражаться всегда будут от ножа.
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 0:0. Буду рад ошибиться, но, кажется, в Томске нас ждет то, что Леонид Федун однажды назвал – “маленькая тухлая ничья”.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=3-8, 14 – 23.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 августа 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Томь"
|
2:0
|
15 сентября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Анжи"
|
2:2
|
2 декабря 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Томь"
|
0:2
|
5 октября 2014 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Томь" – "Анжи"
|
1:0
|
25 апреля 2015 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Анжи" – "Томь"
|
6:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
* В премьер-лиге "Томь" четыре раза принимала "Анжи" и потерпела одно поражение. Дважды были зафиксированы ничьи и в одном случае победа осталась за хозяевами поля.
* Томичи – самая пропускающая команда премьер-лиги. В десяти турах они получили в свои ворота 16 мячей.
* Первая встреча "Анжи" с "Томью" состоялась в марте 1998 года в рамках чемпионата первой лиги. Тогда махачкалинцы выиграли на своем поле со счетом 2:0.
* Безвыигрышная серия "Анжи" продолжается уже три матча. Последняя победа махачкалинцев датирована 21 сентября – тогда в матче 1/16 финала Кубка России команда Павела Врбы обыграла "Мордовию".
ЦИТАТЫ
Игорь КУДРЯШОВ, спортивный директор "Томи":
– Наши приоритеты в комплектовании и селекции будут зависеть от выполнения нашими учредителями бюджета клуба. Поэтому в данный период о каких-то позициях говорить преждевременно. А уже ближе к зиме ничего нельзя исключать. Не скрою, летом мы вели переговоры с Юрченко на предмет перехода к нам, но в результате он предпочел "Анжи".
Павел ВРБА, главный тренер "Анжи":
– Мы сейчас находимся там, где приблизительно и представляли что будем находиться. Надеюсь, к весне все игроки, которые сейчас травмированы, а также те, кто пришли к нам после нескольких месяцев простоя, наберут форму – и мы сможем показывать другой футбол.