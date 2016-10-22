Букмекеры оценивают победу "Томи" над "Анжи" с коэффициентом 2,44

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Томь" – "Анжи". Начало – в 12:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Томь" – "Анжи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,44 – Н 3,05 – П2 3,32

Трансляция матча "Томь" – "Анжи" 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" – "Анжи".

Прямая трансляция матча "Томь" – "Анжи" 22 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Томь" – "Анжи"

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:0. “Анжи” дома и на выезде – абсолютно разные команды. Ну а Валерий Петраков как никто умеет зарядить своих футболистов, которые могут проиграть кому угодно, но сражаться всегда будут от ножа.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 0:0. Буду рад ошибиться, но, кажется, в Томске нас ждет то, что Леонид Федун однажды назвал – “маленькая тухлая ничья”.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=3-8, 14 – 23.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 6 августа 2011 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Томь" 2:0 15 сентября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Анжи" 2:2 2 декабря 2013 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Томь" 0:2 5 октября 2014 года Чемпионат ФНЛ "Томь" – "Анжи" 1:0 25 апреля 2015 года Чемпионат ФНЛ "Анжи" – "Томь" 6:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* В премьер-лиге "Томь" четыре раза принимала "Анжи" и потерпела одно поражение. Дважды были зафиксированы ничьи и в одном случае победа осталась за хозяевами поля.

* Томичи – самая пропускающая команда премьер-лиги. В десяти турах они получили в свои ворота 16 мячей.

* Первая встреча "Анжи" с "Томью" состоялась в марте 1998 года в рамках чемпионата первой лиги. Тогда махачкалинцы выиграли на своем поле со счетом 2:0.

* Безвыигрышная серия "Анжи" продолжается уже три матча. Последняя победа махачкалинцев датирована 21 сентября – тогда в матче 1/16 финала Кубка России команда Павела Врбы обыграла "Мордовию".

ЦИТАТЫ

Игорь КУДРЯШОВ, спортивный директор "Томи":

– Наши приоритеты в комплектовании и селекции будут зависеть от выполнения нашими учредителями бюджета клуба. Поэтому в данный период о каких-то позициях говорить преждевременно. А уже ближе к зиме ничего нельзя исключать. Не скрою, летом мы вели переговоры с Юрченко на предмет перехода к нам, но в результате он предпочел "Анжи".

Павел ВРБА, главный тренер "Анжи":

– Мы сейчас находимся там, где приблизительно и представляли что будем находиться. Надеюсь, к весне все игроки, которые сейчас травмированы, а также те, кто пришли к нам после нескольких месяцев простоя, наберут форму – и мы сможем показывать другой футбол.