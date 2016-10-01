Букмекеры оценивают победу "Терека" над "Оренбургом" с коэффициентом 1,95

1 октября состоится матч 9-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Оренбург". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Оренбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,95 – Н 3,07 – П2 4,96

Трансляция матча "Терек" – "Оренбург" 1 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Терек" – "Оренбург" 1 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Оренбург"

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ"– 1:0. "Терек" хорошо играет на своем поле, тяжело гостям на что-то рассчитывать.

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ" – 3:0. У руководителя Чечни и "Терека" Рамзана Кадырова 5 октября день рождения, ему исполнится 40 лет. Матч состоится в канун юбилея и понятно, чего ждет глава республики от команды. Не знаю, как с "Тереком" в такой ситуации может справиться "Оренбург".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 1 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 24 сентября 2014 года 1/16 Кубка России "Оренбург" – "Терек" 2:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В этом сезоне "Терек" лишь в одном из четырех домашних матчей сумел сохранить ворота на замке (1:0 против "Крыльев Советов"), пропустив в трех следующих играх 5 мячей.

Единственный в российской истории официальный матч с "Тереком" в Кубке России два года назад оренбуржцы выиграли два года назад благодаря голевому дублю Кобялко (2:1).

ЦИТАТЫ

Рашид РАХИМОВ, главный тренер "Терека":

– Мы перестраиваемся по игре. Вспомните, сколько человек мы потеряли, и это были связующие в нашей игре футболисты. Это Маурисио, Адилсон, Рыбусь, Айссати, Аилтон, Кудряшов. Все – игроки основного состава. Сегодня мы их заменили, но новым игрокам тяжелее вписаться в тот футбол.

Благое ГЕОРГИЕВ, полузащитник "Оренбурга":

– Начали мы плохо. Достаточно посмотреть в турнирную таблицу. Но если оценивать сами матчи, то шансы у нас были в каждой встрече. "Оренбург" преследует невезение, не удается реализовывать стопроцентные голевые моменты. Нужно раз победить, и уверенность придет. Верю, что скоро сможем исправить турнирную ситуацию.