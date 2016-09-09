Букмекеры оценивают победу "Ростова" над "Крыльями Советов" с коэффициентом 1,73

9 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Ростов" – "Крылья Советов". Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ростов" – "Крылья Советов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,73 – Н 3,43 – П2 5,82

Трансляция матча "Ростов" – "Крылья Советов" 9 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Ростов" – "Крылья Советов" 9 сентября на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Ростов" – "Крылья Советов"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:0. "Ростов" играет очень надежно, пропускает мало. А Самара сделала сильный ход, вернув в состав Молло. Но ему после травмы надо сыграть хотя бы пару матчей, чтобы выйти на свой уровень.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:1. Об уровне проданных "Ростовом" стопперов Новосельцева и Баштуша говорят имена их новых клубов – "Зенит" и "Лацио". Понятно, что адекватной замены им нет. Разницу придется компенсировать атакой.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=13-14, 59 – 52.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 2 декабря 2012 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Ростов" 0:2 20 октября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Крылья Советов" 1:2 15 марта 2014 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Ростов" 0:2 16 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Крылья Советов" 1:1 6 марта 2016 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Ростов" 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

3 последних матча в Ростове-на-Дону местная команда не может победить "Крылья Советов" (=2-1, мячи 3-5). В то же время "Ростов" не проигрывает дома с конца чемпионата-2014/15 (+13=6, мячи 27-7).

199 раз "Крылья Советов" завершали матч чемпионата России вничью. Если самарцы поделят очки с "Ростовом" (имеющим, кстати, 198 ничейных результатов), то станут второй после "Динамо" командой, завершившей с равным счетом 200 матчей.