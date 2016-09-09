Букмекеры оценивают победу "Ростова" над "Крыльями Советов" с коэффициентом 1,73

9 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Ростов" – "Крылья Советов". Начало – в 20:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ростов" – "Крылья Советов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,73 – Н 3,43 – П2 5,82
Трансляция матча "Ростов" – "Крылья Советов" 9 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Крылья Советов".
Прямая трансляция матча "Ростов" – "Крылья Советов" 9 сентября на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Ростов" – "Крылья Советов"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:0. "Ростов" играет очень надежно, пропускает мало. А Самара сделала сильный ход, вернув в состав Молло. Но ему после травмы надо сыграть хотя бы пару матчей, чтобы выйти на свой уровень.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:1. Об уровне проданных "Ростовом" стопперов Новосельцева и Баштуша говорят имена их новых клубов – "Зенит" и "Лацио". Понятно, что адекватной замены им нет. Разницу придется компенсировать атакой.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=13-14, 59 – 52.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
2 декабря 2012 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Ростов"
|
0:2
|
20 октября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Крылья Советов"
|
1:2
|
15 марта 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Ростов"
|
0:2
|
16 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Крылья Советов"
|
1:1
|
6 марта 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Ростов"
|
0:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
3 последних матча в Ростове-на-Дону местная команда не может победить "Крылья Советов" (=2-1, мячи 3-5). В то же время "Ростов" не проигрывает дома с конца чемпионата-2014/15 (+13=6, мячи 27-7).
199 раз "Крылья Советов" завершали матч чемпионата России вничью. Если самарцы поделят очки с "Ростовом" (имеющим, кстати, 198 ничейных результатов), то станут второй после "Динамо" командой, завершившей с равным счетом 200 матчей.
ИЛ-222
Кароче, бежим все ставит на ничью ))
14:39