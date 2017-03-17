Букмекеры оценивают победу "Анжи" над "Оренбургом" с коэффициентом 2,66

17 марта состоится матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Оренбург". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Оренбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,66 – Н 2,85 – П2 3,19

Трансляция матча "Анжи" – "Оренбург" 17 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Анжи" – "Оренбург" 17 марта на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Оренбург"

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 1:1. "Анжи" некуда отступать, махачкалинцы будут предельно мотивированы перед своими болельщиками. Но "Оренбург" хорош на "стандартах". В итоге выйдет ничья.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 1:0. "Оренбург" очень достойно начал весну, разгромив "Крылья" и сыграв вничью в Казани. У Махачкалы же – включая Кубок, три поражения со счетом 0:1. Но с игрой у команды Григоряна лучше, чем с очками. Коллектив новому тренеру пришлось собирать почти заново, но он боевитый и страстный. И дома, думаю, наконец-то выиграет.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-1, 2 – 2.

Результаты последних матчей