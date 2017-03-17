Букмекеры оценивают победу "Анжи" над "Оренбургом" с коэффициентом 2,66

17 марта состоится матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Оренбург". Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Оренбург"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,66 – Н 2,85 – П2 3,19
Трансляция матча "Анжи" – "Оренбург" 17 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Оренбург".
Прямая трансляция матча "Анжи" – "Оренбург" 17 марта на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Оренбург"
Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 1:1. "Анжи" некуда отступать, махачкалинцы будут предельно мотивированы перед своими болельщиками. Но "Оренбург" хорош на "стандартах". В итоге выйдет ничья.
Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 1:0. "Оренбург" очень достойно начал весну, разгромив "Крылья" и сыграв вничью в Казани. У Махачкалы же – включая Кубок, три поражения со счетом 0:1. Но с игрой у команды Григоряна лучше, чем с очками. Коллектив новому тренеру пришлось собирать почти заново, но он боевитый и страстный. И дома, думаю, наконец-то выиграет.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-1, 2 – 2.
Результаты последних матчей
|
Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
|
3 августа 2014 года
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Чемпионат ФНЛ
|
"Оренбург" – "Анжи"
|
1:0
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22 ноября 2014 года
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Чемпионат ФНЛ
|
"Анжи" – " Оренбург"
|
2:1
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10 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Оренбург" – "Анжи"
|
0:0