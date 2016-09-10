Букмекеры оценивают победу "Амкара" над "Томью" с коэффициентом 2,07

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Томь". Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Томь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,07 – Н 3,10 – П2 4,25
Трансляция матча "Амкар" – "Томь" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Томь".
Прямая трансляция матча "Амкар" – "Томь" 10 сентября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Томь"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:1. Преимущество "Амкара" в искусственном поле, которое становится ловушкой для многих. А с учетом того, что у "Томи" в атаке далеко не все хорошо, она наверняка в эту ловушку угодит.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 1:1. В матчах с "Локомотивом" и ЦСКА безотносительно к результату "Томь" показала, что адаптировалась к премьер-лиге, как бы предупредив: ждите сюрпризов.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=11-8, 26 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
27 августа 2011 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Амкар"
|
0:0
|
18 марта 2012 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Томь"
|
0:0
|
27 апреля 2012 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Амкар"
|
0:0
|
16 июля 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Томь"
|
2:0
|
12 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Амкар"
|
0:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Четыре из пяти последних матчей этих соперников завершились нулевыми ничьими, а единственную победу на этом временном отрезке одержал "Амкар" (2:0).
Томичи не забивают пермяками на протяжении пяти полных матчей. Последние голы датируются маем 2011-го, когда дубль Голышева оказался для "Томи" победным (2:1).
ЦИТАТЫ
Сергей БАЛАНОВИЧ, полузащитник "Амкара":
– С одной стороны, не так много времени прошло с начала чемпионата, чтобы устать, и нужна была такая длинная пауза. С другой – в последней встрече потерпели серьезное поражение, после таких матчей перерыв всегда нужен, пересмотреть свою игру, восстановиться психологически.
Эрик БИКФАЛВИ, полузащитник "Томи":
– В детстве моими идолами были Зидан, Дель Пьеро, Тотти. Для меня эти футболисты значили невероятно много. Бразильцы Роналдинью и Роналдо были невероятны. Но моим кумиром номер один был все-таки Франческо Тотти.