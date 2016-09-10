Букмекеры оценивают победу "Амкара" над "Томью" с коэффициентом 2,07

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Томь". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Томь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,07 – Н 3,10 – П2 4,25

Трансляция матча "Амкар" – "Томь" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Томь".

Прямая трансляция матча "Амкар" – "Томь" 10 сентября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Томь"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:1. Преимущество "Амкара" в искусственном поле, которое становится ловушкой для многих. А с учетом того, что у "Томи" в атаке далеко не все хорошо, она наверняка в эту ловушку угодит.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 1:1. В матчах с "Локомотивом" и ЦСКА безотносительно к результату "Томь" показала, что адаптировалась к премьер-лиге, как бы предупредив: ждите сюрпризов.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=11-8, 26 – 27.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 27 августа 2011 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Амкар" 0:0 18 марта 2012 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Томь" 0:0 27 апреля 2012 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Амкар" 0:0 16 июля 2013 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Томь" 2:0 12 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Амкар" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Четыре из пяти последних матчей этих соперников завершились нулевыми ничьими, а единственную победу на этом временном отрезке одержал "Амкар" (2:0).

Томичи не забивают пермяками на протяжении пяти полных матчей. Последние голы датируются маем 2011-го, когда дубль Голышева оказался для "Томи" победным (2:1).

ЦИТАТЫ

Сергей БАЛАНОВИЧ, полузащитник "Амкара":

– С одной стороны, не так много времени прошло с начала чемпионата, чтобы устать, и нужна была такая длинная пауза. С другой – в последней встрече потерпели серьезное поражение, после таких матчей перерыв всегда нужен, пересмотреть свою игру, восстановиться психологически.

Эрик БИКФАЛВИ, полузащитник "Томи":

– В детстве моими идолами были Зидан, Дель Пьеро, Тотти. Для меня эти футболисты значили невероятно много. Бразильцы Роналдинью и Роналдо были невероятны. Но моим кумиром номер один был все-таки Франческо Тотти.