Букмекеры оценивают победу "Амкара" над "Крыльями Советов" с коэффициентом 2,03

26 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Крылья Советов". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Крылья Советов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,03 – Н 3,12 – П2 4,41
Трансляция матча "Амкар" – "Крылья Советов" 26 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Крылья Советов".
Прямая трансляция матча "Амкар" – "Крылья Советов" 24 сентября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Крылья Советов"
Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, экс-защитник "Локомотива", двукратный чемпион России – 1:0. В Перми трудно было играть еще тогда, когда “Амкар” только-только вышел в премьер-лигу. Сейчас стало еще сложнее отбирать очки у красно-черных даже грандам.
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:0. Классика российского провинциального футбола с классической безударной начинкой – борьбой, фолами, карточками. “Крыльям” в последних матчах не везет – может, хоть в Перми раздобудут очки.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=8-8, 28 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
8 декабря 2012 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Крылья Советов"
|
0:2
|
4 августа 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Крылья Советов"
|
0:0
|
25 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Амкар"
|
2:2
|
1 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Крылья Советов"
|
1:0
|
28 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Амкар"
|
0:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Амкар" выиграл четыре предыдущих домашних матча с общим счетом 5:0.
Самарцы не забивают пермякам с тех пор, как их возглавил экс-главный тренер волжан Гаджи Гаджиев (0:0, 0:1).
ЦИТАТЫ
Андрей КАРЯКА, тренер "Амкара":
– В Самаре остался только один человек, с кем мы знакомы – администратор Валерий Репин. Ну и болельщики, конечно. В "Крыльях" Там, действительно, собраны неплохие футболисты – Молло, например, с приходом которого в прошлом году команда преобразилась.
Франк ВЕРКАУТЕРЕН, главный тренер "Крыльев Советов":
– В этом году старт чемпионата выдался тяжелым – практически каждым соперником для нас был клуб из верхней части турнирной таблицы. В прошлом сезоне мы могли удивлять, добиваясь побед с "Зенитом" и ЦСКА, но пока повторить подобные успехи не можем. Впереди у нас матч с "Амкаром". Сейчас пермяки чувствуют себя уверенно, они набрали уже большое количество очков. А против таких команд играть даже сложнее, чем с топ-клубами.