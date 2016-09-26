Букмекеры оценивают победу "Амкара" над "Крыльями Советов" с коэффициентом 2,03

26 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Крылья Советов". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Крылья Советов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,03 – Н 3,12 – П2 4,41

Трансляция матча "Амкар" – "Крылья Советов" 26 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Амкар" – "Крылья Советов" 24 сентября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Крылья Советов"

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, экс-защитник "Локомотива", двукратный чемпион России – 1:0. В Перми трудно было играть еще тогда, когда “Амкар” только-только вышел в премьер-лигу. Сейчас стало еще сложнее отбирать очки у красно-черных даже грандам.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:0. Классика российского провинциального футбола с классической безударной начинкой – борьбой, фолами, карточками. “Крыльям” в последних матчах не везет – может, хоть в Перми раздобудут очки.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=8-8, 28 – 27.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 8 декабря 2012 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Крылья Советов" 0:2 4 августа 2013 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Крылья Советов" 0:0 25 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Амкар" 2:2 1 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Крылья Советов" 1:0 28 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Амкар" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Амкар" выиграл четыре предыдущих домашних матча с общим счетом 5:0.

Самарцы не забивают пермякам с тех пор, как их возглавил экс-главный тренер волжан Гаджи Гаджиев (0:0, 0:1).

ЦИТАТЫ

Андрей КАРЯКА, тренер "Амкара":

– В Самаре остался только один человек, с кем мы знакомы – администратор Валерий Репин. Ну и болельщики, конечно. В "Крыльях" Там, действительно, собраны неплохие футболисты – Молло, например, с приходом которого в прошлом году команда преобразилась.

Франк ВЕРКАУТЕРЕН, главный тренер "Крыльев Советов":

– В этом году старт чемпионата выдался тяжелым – практически каждым соперником для нас был клуб из верхней части турнирной таблицы. В прошлом сезоне мы могли удивлять, добиваясь побед с "Зенитом" и ЦСКА, но пока повторить подобные успехи не можем. Впереди у нас матч с "Амкаром". Сейчас пермяки чувствуют себя уверенно, они набрали уже большое количество очков. А против таких команд играть даже сложнее, чем с топ-клубами.