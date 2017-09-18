Букмекеры оценили шансы команд в матче "Зенит" - "Уфа"

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой"​. Встреча в Санкт-Петербург начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 1.26 – Н 4.81 – П2 11.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Уфа" – в понедельник, 18 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Кузяев, Паредес - Ерохин, Дриусси, Ригони - Кокорин.

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Стоцкий, Засеев, Ванек, Пауревич, Йокич - Обляков - Игбун.

ПОТЕРИ: нет - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В трех матчах против "Уфы" в Петербурге "Зенит" одержал две победы и один раз сыграл вничью.

Команда Роберто Манчини пропустила лишь два мяча в четырех домашних матчах.

Уфимцы ни разу не побеждали "Зенит". В шести матчах зафиксировано три победы петербуржцев и три ничьих.

Подопечные Сергея Семака на выезде играют успешнее, чем дома. В гостях "Уфа" набрала 6 очков в пяти матчах, а на своем поле – 4 очка в четырех матчах.

ПРОГНОЗ

Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:

3:0. Если бы Сергей Семак играл, тогда я бы поставил на другой счет. Но "Уфа" в последних матчах показывает слабые результаты, а "Зенит" дома силен.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

2:0. Не уверен, что будет разгром, но "Зенит" легко победит. Слишком долго лидер обходился без голов.​