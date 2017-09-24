Букмекеры оценили шансы команд в матче "Уфа" - "Арсенал"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Арсеналом". Встреча в Уфе начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 2.25 – Н 2.90 – П2 3.43

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Арсенал" – в воскресенье, 24 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Табидзе, Живоглядов, Аликин - Стоцкий, Пауревич, Обляков, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану - Александров, Чаушич, Максимов, Шевченко - Джорджевич.

ПОТЕРИ: нет - Берхамов, Григалава (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Уфимцы четырежды встречались с "Арсеналом" в премьер-лиге и одержали три победы при одном поражении.

Команда Сергея Семака не может забить гол в премьер-лиге с 20 августа. За это время уфимцы провели три матча и потерпели три поражения с общим счетом 0:5.

"Арсенал" три раза играл в Уфе и одержал две победы над командой из Башкирии.

В двух последних выездных матчах подопечные Миодрага Божовича набрали 4 очка. "Арсенал" обграл "Ахмат" в Грозном (2:1) и сыграл вничью с "Ростовом" (2:2).

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

0:1 Ничья не устроит никого. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. У "Уфы" многовато проблем, особенно в атаке. Думаю, тут победит Тула.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

2:0 Уфимцы не побеждали с начала августа. Самое время прервать черную серию.