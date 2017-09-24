Букмекеры оценили шансы команд в матче "Уфа" - "Арсенал"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Арсеналом". Встреча в Уфе начнется в 16.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Арсенал"
Прогноз Winline – П1 2.25 – Н 2.90 – П2 3.43
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Уфа" - "Арсенал" – в воскресенье, 24 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Уфа": Беленов - Табидзе, Живоглядов, Аликин - Стоцкий, Пауревич, Обляков, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.
"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану - Александров, Чаушич, Максимов, Шевченко - Джорджевич.
ПОТЕРИ: нет - Берхамов, Григалава (оба - травма).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Уфимцы четырежды встречались с "Арсеналом" в премьер-лиге и одержали три победы при одном поражении.
Команда Сергея Семака не может забить гол в премьер-лиге с 20 августа. За это время уфимцы провели три матча и потерпели три поражения с общим счетом 0:5.
"Арсенал" три раза играл в Уфе и одержал две победы над командой из Башкирии.
В двух последних выездных матчах подопечные Миодрага Божовича набрали 4 очка. "Арсенал" обграл "Ахмат" в Грозном (2:1) и сыграл вничью с "Ростовом" (2:2).
ПРОГНОЗ
Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:
0:1 Ничья не устроит никого. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. У "Уфы" многовато проблем, особенно в атаке. Думаю, тут победит Тула.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":
2:0 Уфимцы не побеждали с начала августа. Самое время прервать черную серию.