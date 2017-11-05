Букмекеры оценили шансы команд в матче "Рубин" - "Зенит"

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Зенитом". Встреча в Казани начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 2.35 – Н 3.02 – П2 3.09

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Зенит" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Гранат, Сорокин, Сигурдссон - Бауэр, Камболов, М'Вила, Оздоев, Кудряшов - Азмун, Канунников.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Паредес, Краневиттер, Ерохин - Ригони, Кокорин, Полоз.

ПОТЕРИ: Сесар Навас, Сонг (под вопросом) - Кузяев (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

450-й матч в высшем дивизионе проведет "Рубин". (+189=125-135).

В семи последних играх "Рубин" забил всего два мяча. Огорчили казанцы "Уфу" и "Ростов".

22 очка набрал "Зенит" в восьми последних матчах против "Рубина". Единственную за это время ничью казанцы добыли весной 2015 в Санкт- Петербурге.

275 минут не забивает в чемпионате "Зенит". После гола Леандро Паредеса, принесшего команде Манчини ничью с "Анжи", питерцы не смогли переиграть вратарей "Арсенала, ЦСКА и "Локомотива".

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

1:0. Очень тяжелый матч для "Зенита". Курбан Бекиевич, конечно, максимально изучит те проблемы, которые на самом деле есть у питерцев. Матч с "Локомотивом" показал, что у них очень большая ротация и невысокий уровень взаимодействий, брак в атакующих действиях и неорганизованная оборона.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

0:1. "Зенит" находится в поиске оптимальных вариантов, поэтому происходит ротация состава со всеми вытекающими последствиями. Изменения, безусловно, произойдут, и уже в матче с "Рубином" "Зенит" будет действовать иначе, учитывая прошлые ошибки. Казанцы, как всегда, строго сыграют в обороне. Но "Зениту", хоть и с большим трудом, удастся закатить один гол в их ворота.