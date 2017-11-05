Букмекеры оценили шансы команд в матче "Рубин" - "Зенит"

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Зенитом". Встреча в Казани начнется в 19.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Зенит"
Прогноз Winline – П1 2.35 – Н 3.02 – П2 3.09
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Рубин" - "Зенит" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Рубин": Рыжиков - Гранат, Сорокин, Сигурдссон - Бауэр, Камболов, М'Вила, Оздоев, Кудряшов - Азмун, Канунников.
"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Паредес, Краневиттер, Ерохин - Ригони, Кокорин, Полоз.
ПОТЕРИ: Сесар Навас, Сонг (под вопросом) - Кузяев (травма).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
450-й матч в высшем дивизионе проведет "Рубин". (+189=125-135).
В семи последних играх "Рубин" забил всего два мяча. Огорчили казанцы "Уфу" и "Ростов".
22 очка набрал "Зенит" в восьми последних матчах против "Рубина". Единственную за это время ничью казанцы добыли весной 2015 в Санкт- Петербурге.
275 минут не забивает в чемпионате "Зенит". После гола Леандро Паредеса, принесшего команде Манчини ничью с "Анжи", питерцы не смогли переиграть вратарей "Арсенала, ЦСКА и "Локомотива".
ПРОГНОЗ
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":
1:0. Очень тяжелый матч для "Зенита". Курбан Бекиевич, конечно, максимально изучит те проблемы, которые на самом деле есть у питерцев. Матч с "Локомотивом" показал, что у них очень большая ротация и невысокий уровень взаимодействий, брак в атакующих действиях и неорганизованная оборона.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":
0:1. "Зенит" находится в поиске оптимальных вариантов, поэтому происходит ротация состава со всеми вытекающими последствиями. Изменения, безусловно, произойдут, и уже в матче с "Рубином" "Зенит" будет действовать иначе, учитывая прошлые ошибки. Казанцы, как всегда, строго сыграют в обороне. Но "Зениту", хоть и с большим трудом, удастся закатить один гол в их ворота.
баламошка
Если судья не куплен, то шансов у бакланов нет. Орда под предводительством Хана Курбана должна смять стадо бомжей.
13:30