Букмекеры оценили шансы команд в матче "Ростов" - "Краснодар"

Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром". Встреча в Ростов-на-Дону начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Краснодар"

Прогноз Winline – П1 2,40 – Н 2,89 – П2 3.15

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Краснодар" – в воскресенье, 20 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Мевля, Устинов - Гацкан - Калачев, Юсупов, Думбья - Дядюн.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Каборе, Газинский - Мамаев, Классон, Вандерсон Масиэл - Игнатьев.

ПОТЕРИ: Бухаров (травма), Макеев (под вопросом) - Крицюк, Перейра, Каборе (все - травма), Смолов (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Ростов" три матча подряд не может забить гол "Краснодару" на своем поле. Дончане дважды сыграли с "быками" вничью 0:0 и один раз уступили – 0:2.

"Ростов" пропустил всего один мяч в четырех последних турах. Произошло это в гостевом матче против "Уфы" (1:4). Дончане пропускают в этом сезоне меньше всех (3 мяча) и делят первое место по этому показателю с "Зенитом".

Беспроигрышная серия "Краснодара" в матчах с "Ростовом" в премьер-лиге составляет 6 матчей. "Горожане" добыли 4 победы и дважды сыграли вничью.

"Краснодар" пропускал во всех выездных матчах в нынешнем сезоне. Дважды в течение 90 минут команду Игоря Шалимова огорчили "Спартак" и "Ахмат" и один раз это сделал казанский "Рубин".

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

1:0 Постараюсь пойти на стадион. "Краснодар" точно не забьет. Оборона у дончан приличная, да и "быков" забивать пока некому. А вот команда Кучука может провести гол со "стандарта". Считаю, при Кононове "Краснодар" играл гораздо лучше.

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

1:0 "Краснодару придется очень тяжело в игре с прагматичным "Ростовом" Без Смолова голы "быкам" даются с превеликим трудом, а вот дончане свой шанс используют.