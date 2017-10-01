Букмекеры оценили шансы команд в матче "Анжи" - "Зенит"

Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Зенитом". Встреча в Каспийске начнется в 19.00.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 7.71 – ​Н 4.26 – ​П2 1.37

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Зенит" – в воскресенье, 1 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Будаков - Данченко, Самарджич, Фибель, Полуяхтов - Тетрашвили - Яковлев, М. Бакаев, Кацаев, Маркелов - Прудников.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Ерохин, Нобоа, Краневиттер - Дриусси, Дзюба, Кокорин.

ПОТЕРИ: Мусалов (травма), Липартия (под вопросом) - нет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В прошлом сезоне "Анжи" трижды встречался с "Зенитом" и ни разу не уступил петербуржцам. В чемпионате махачкалинцы дважды сыграли вничью, а в 1/8 финала Кубка России разгромили команду Мирчи Луческу по счетом 4:0.

"Анжи" ни разу не сыграл вничью на своем поле. В шести матчах махачкалинцы одержали две победы и четыре раза проиграли.

В последний раз "Зенит" уступал "Анжи" на выезде в премьер-лиге в сезоне-2002. С тех пор петербуржцы провели 7 матчей в Дагестане и одержали 4 победы при трех ничьих.

В шести выездных матчах команда Роберто Манчини пропустила всего один гол.

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

1:1 "Анжи" понравился во встрече со "Спартаком" и может сотворить еще одну мини-сенсацию.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

1:3 Махачкалинцы интересны, непосредственны, но "Зенит" просто сильнее.