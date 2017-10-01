Букмекеры оценили шансы команд в матче "Анжи" - "Зенит"

Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Зенитом". Встреча в Каспийске начнется в 19.00.
Котировки букмекеров на матч "Анжи" - "Зенит"
Прогноз Winline – П1 7.71 – Н 4.26 – П2 1.37
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Анжи" - "Зенит" – в воскресенье, 1 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Анжи": Будаков - Данченко, Самарджич, Фибель, Полуяхтов - Тетрашвили - Яковлев, М. Бакаев, Кацаев, Маркелов - Прудников.
"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Ерохин, Нобоа, Краневиттер - Дриусси, Дзюба, Кокорин.
ПОТЕРИ: Мусалов (травма), Липартия (под вопросом) - нет.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В прошлом сезоне "Анжи" трижды встречался с "Зенитом" и ни разу не уступил петербуржцам. В чемпионате махачкалинцы дважды сыграли вничью, а в 1/8 финала Кубка России разгромили команду Мирчи Луческу по счетом 4:0.
"Анжи" ни разу не сыграл вничью на своем поле. В шести матчах махачкалинцы одержали две победы и четыре раза проиграли.
В последний раз "Зенит" уступал "Анжи" на выезде в премьер-лиге в сезоне-2002. С тех пор петербуржцы провели 7 матчей в Дагестане и одержали 4 победы при трех ничьих.
В шести выездных матчах команда Роберто Манчини пропустила всего один гол.
ПРОГНОЗ
Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":
1:1 "Анжи" понравился во встрече со "Спартаком" и может сотворить еще одну мини-сенсацию.
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":
1:3 Махачкалинцы интересны, непосредственны, но "Зенит" просто сильнее.