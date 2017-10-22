Букмекеры оценили шансы команд в матче "Анжи" - "Арсенал"

Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Арсеналом". Встреча в Каспийске начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 3.30 – Н 1.92 – П2 3.77

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Арсенал" – в воскресенье, 22 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Будаков - Брызгалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов - Бакаев, Тетрашвили - Данченко, Маркелов, Яковлев - Прудников.

"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес - Бурчану - Горбатенко, Ткачев, Шевченко, Кангва - Джорджевич.

ПОТЕРИ: Мусалов, Хадарцев (оба - травма), Липартия (под вопросом) - Чаушич (дисквалификация), Альварес (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В четырех встречах с "Арсеналом" на своем поле "Анжи" добыл 4 победы.

Последняя победа "Анжи" датирована 25 августа. Тогда махачкалинцы обыграли "Уфу" на своем поле. После этого команда Вадима Скрипченко три раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

Две встречи "Арсенала" с "Анжи" в прошлом сезоне завершились с одинаковым счетом 1:0. В обоих случаях победа досталась хозяевам – в Туле победил "Арсенал", а в Каспийске – "Анжи".

5 последних матчей команды Миодрага Божовича завершились со счетом 1:0. "Арсенал" добыл минимальные победы на "Краснодаром", "Динамо" и "Зенитом" и уступил "Уфе" и "Тамбову" в 1/16 финала Кубка России.

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

0:1 Команда Миодрага Божовича попросту играет в более качественный футбол. Последний матч в Санкт-Петербурге –наглядное доказательство. Ей по силам взять три очка и в Каспийске.

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

1:1 Несмотря на все восхищения после игры туляков в Санкт-Петербурге, командой, которая намного выше классом нынешнего "Анжи", она не выглядит.