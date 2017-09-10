Букмекеры оценили шансы команд в матче "Ахмат" - "Локомотив"

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Локомотивом". Встреча в Грозном начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 2.60 – Н 2.98 – П2 2.78

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив" – в воскресенье, 10 сентября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Филиппе Сампайо, Родолфу, Мохаммади - Швец, Иванов, Исмаэль - Садаев, Митришев.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, В. Денисов - И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Тарасов - Эдер.

ПОТЕРИ: Балай, Гиголаев (оба - травма), Анхель (дисквалификация) - Ари, Чорлука (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Ахмат" не проигрывает "Локомотиву" на своем поле с августа 2013 года. В трех матчах грозненцы одержали одну победу и два раза сыграли вничью.

"Ахмат" – самая бескомпромиссная команда премьер-лиги. За 8 туров грозненцы ни разу не сыграли вничью.

В прошлом сезоне "Локомотив" выиграл у грозненцев дома и сыграл вничью на выезде.

В текущем сезоне "Локомотив" не потерпел ни одного поражения на выезде. В трех матчах железнодорожники одержали две победы и один раз сыграли вничью.

ПРОГНОЗ

Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":

0:1 "Ахмат" не настолько надежен в обороне, и дома он не сможет играть так закрыто, как в Москве с ЦСКА. В свою очередь, "Локомотив" – очень прагматичная команда и своими шансами пользуется достаточно эффективно. Это произойдет и теперь.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

1:1 Пора уже "Ахмату" наконец-то первый раз в чемпионате сыграть вничью. До сих пор грозненцы были самой бескомпромиссной командой лиги, по четыре раза выиграв и проиграв. Но рано или поздно любой статистике приходит конец.