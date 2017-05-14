Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Уфа" - "Анжи"

Сегодня тремя матчами завершится 28-й тур чемпионата России. В одном из них "Уфа" принимает "Анжи". Встреча в башкирской столице начнется в 16:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Анжи"

Коэффициенты Winline: П1 2,45 - Н 2,90 - П2 3,06

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 2:1. "Неудачи "Уфы" в последних матчах заставят команду собраться, и у этой команды, считаю, шансы на победу в матче с "Анжи" выше. Почему? Уфимцы будут стараться".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Анжи" находится не так далеко от зоны стыковых матчей, что не добавляет команде спокойствия за свое будущее. Но в матче с "Уфой" будет ничья.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Анжи" - в воскресенье, 14 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Сухов, Никитин, Аликин, Пауревич, Йокич - Засеев, Карп, Обляков - Стоцкий - Игбун.

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Тетрашвили, ГУЛИЕВ - Хубулов, Эззатоллахи, Яковлев - АСИЛЬДАРОВ.

ПОТЕРИ: Кротов (дисквал.), Фатаи (под вопросом) - Дудиев, Прудников (оба - травм.).