Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Терек" - ЦСКА

Сегодня четырьмя матчами завершается 20-й тур чемпионата России. В одном из них "Терек" принимает ЦСКА. Встреча в Грозном начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Терек" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 3,12 - Н 3,01 - П2 2,58

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 1:0. "Терек” умеет обыгрывать лидеров у себя дома. Грозненцы отдадут все силы на поле и постараются прыгнуть выше головы. Думаю, что им это удастся".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:0. "Армейцы при Викторе Гончаренко уже показали с “Зенитом”, что против опасных соперников будут действовать сверхзакрыто. А “Терек” на его поле - именно из таких. Сами грозненцы по весне становятся не похожи на себя осенних, поэтому и от них ожидать в атаке каких-то чудес не стоит".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Терек" - ЦСКА - в воскресенье, 19 марта, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Оздоев, Кузяев - Роши, ИВАНОВ, Бериша - Балай.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, ЩЕННИКОВ - ВЕРНБЛУМ - Головин, Дзагоев - Ионов, Витинью.

ПОТЕРИ: Торже (травм.) - Еременко (дискв.).