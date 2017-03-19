Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Терек" - ЦСКА

Сегодня четырьмя матчами завершается 20-й тур чемпионата России. В одном из них "Терек" принимает ЦСКА. Встреча в Грозном начнется в 16:30.
Котировки букмекеров на матч "Терек" – ЦСКА
Коэффициенты Winline: П1 3,12 - Н 3,01 - П2 2,58
Прогноз на матч
Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:
Счет – 1:0. "Терек” умеет обыгрывать лидеров у себя дома. Грозненцы отдадут все силы на поле и постараются прыгнуть выше головы. Думаю, что им это удастся".
Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":
Счет – 0:0. "Армейцы при Викторе Гончаренко уже показали с “Зенитом”, что против опасных соперников будут действовать сверхзакрыто. А “Терек” на его поле - именно из таких. Сами грозненцы по весне становятся не похожи на себя осенних, поэтому и от них ожидать в атаке каких-то чудес не стоит".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" - ЦСКА.
Прямая трансляция матча "Терек" - ЦСКА - в воскресенье, 19 марта, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Оздоев, Кузяев - Роши, ИВАНОВ, Бериша - Балай.
ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, Васин, Игнашевич, А.Березуцкий, ЩЕННИКОВ - ВЕРНБЛУМ - Головин, Дзагоев - Ионов, Витинью.
ПОТЕРИ: Торже (травм.) - Еременко (дискв.).