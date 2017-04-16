Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Спартак" - "Зенит"

Сегодня четырьмя матчами завершится 23-й тур чемпионата России. В центральном и последнем из них "Спартак" принимает "Зенит". Встреча на тушинской арене начнется в 20:00.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 2,39 - Н 3,23 - П2 2,84

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 1:0. "Читаю прессу и вижу комментарии про судейство и все остальное. Но, думаю, "Спартак" все равно выиграет. Вряд ли матч будет результативным - как правило, в таких встречах на передний план выходят тактика и борьба".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 3:1. "Спартак", конечно, любит и умеет создавать себе проблемы там, где их быть не может. Но в данном случае он не имеет права оступаться. Утешительный гол забьет Дзюба".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Зенит" - в воскресенье, 16 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - Джикия, Кутепов, Таски, Комбаров - Фернанду Мартинс, Глушаков - САМЕДОВ, Зобнин, Промес - Зе Луиш.

"Зенит": Лунев - АНЮКОВ, Иванович, НЕТУ, КРИШИТО - Эрнани Азеведу, Гарсия - Кокорин, Жулиану, ШАТОВ - Дзюба.

ПОТЕРИ: Давыдов, Макеев (травм.) - Новосельцев, Рязанцев, Файзулин (травм.), Ломбертс (дисквал.).