Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Амкар" - "Терек"

Сегодня тремя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает "Терек". Встреча в Перми начнется в 13:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 2,70 - Н 2,63 - П2 3,03

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 1:1. "Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов посетит места, в которых работал раньше. Он хорошо знаком с условиями, в которых предстоит играть, в частности, с искусственным полем, многим создающим трудности".

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:2. "У поражения "Амкара" в Томске, возможно, есть и причины помимо недонастроя на аутсайдера. А "Терек" достаточно убедительно выглядел против ЦСКА, хотя и проиграл".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Терек" - в воскресенье, 2 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Хомич - МИЛЬКОВИЧ, Конде, Огуде, ЗАЙЦЕВ, Идову - Костюков, Гол, Комолов - Бодул, Гасилин.

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, РОДОЛФУ, Мохаммади - Дьембер - РОШИ, Оздоев, Кузяев, Бериша - Балай.

ПОТЕРИ: Занев, Шиндер (под вопросом) - Иванов, Лебеденко, Торже (травм.), Анхель (под вопросом).