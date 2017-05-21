Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Амкар" - "Рубин"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает "Рубин". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Рубин"

Коэффициенты Winline: П1 2,60 - Н 2,98 - П2 2,78

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":

Счет – 2:1. "Амкар" в последних турах потерял много очков. Заключительная игра дома – хороший шанс поблагодарить болельщиков за сезон. Отдаю предпочтение пермякам еще и потому, что их ворота защищает Дмитрий Хомич".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:0. "Пермь заслужила позитивной концовки сезона. Без Селихова и Джикии результаты стали скромнее, но в целом "Амкар" может собой гордиться. А "Рубин" – не заслужил".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Рубин".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Хомич - Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Идову - Йовичич, Гол, Комолов - Бодул, Гасилин.

"Рубин": Рыжиков - Кузьмин, Самбрано, Камболов, НАБИУЛЛИН - М’Вила, СОНГ - ЖЕМАЛЕТДИНОВ, Рочина, Ткачук - Канунников.

ПОТЕРИ: Огуде, Шаваев (травм.) - Бурлак, Лестьенн (травм.), Цакташ (дискв.).