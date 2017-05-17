Букмекеры не видят фаворита в матче "Урал" - "Локомотив"

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В одном из них "Урал" принимает "Локомотив". Встреча в Екатеринбурге начнется в 17:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 2,93 - Н 3,10 - П2 2,40

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:0. "Встреча соперников, которые все свои задачи на сезон уже решили. Но, учитывая предысторию с битвой в финале Кубка, новая игра наверняка получится очень напряженной. "Урал" должен взять реванш - ему нужнее".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:2. "Получится веселый и обоюдоострый матч. Главное, чтобы сражение стало футбольным, а не кулачным".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Локомотив" - в среду, 17 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Арапов - Кулаков, Балажиц, НОВИКОВ, Данцев - Емельянов - Димитров, Павленко, ЛУНГУ - Бикфалви - Ильин.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Михалик, В.ДЕНИСОВ - Тарасов, И.Денисов - Фернандеш, Ал.МИРАНЧУК, Майкон - Ари.

ПОТЕРИ: Табидзе, Хозин, Чантурия (все - травм.) - Чорлука (травм.).