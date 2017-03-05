Букмекеры не видят фаворита в матче "Урал" - "Амкар"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 18-й тур чемпионата России. В одном из них "Урал" принимает "Амкар". Встреча в Екатеринбурге начнется в 11:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Амкар"

Коэффициенты Winline: П1 2,67 - Н 2,75 - П2 2,92

Прогноз на матч

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР:

Счет – 1:1. "У пермяков есть хорошие шансы на очки. В том, что “Урал” здорово сыграл в Краснодаре, большая заслуга команды Игоря Шалимова. Два удара - три мяча…"

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:1. "На крыльях кубковой победы над самим “Краснодаром”, уральцы понесутся вперед. Наверняка невозмутимый Гаджиев это уже просчитал, сделал ставку на любимую контригру, что позволит ему увезти в Пермь трудовое очко".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Амкар" - в воскресенье, 5 марта, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, БАЛАЖИЦ, Данцев - Фидлер, ЕМЕЛЬЯНОВ - ДИМИТРОВ, БИКФАЛВИ, Лунгу - Павлюченко.

"Амкар": ХОМИЧ - КОНДЕ, Занев, Зайцев - Милькович, КОМОЛОВ, Гол, Огуде, Идову - Бодул, ГАСИЛИН.

ПОТЕРИ: Чантурия (травм.) - Шаваев (травм.).