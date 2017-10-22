Букмекеры не видят фаворита в матче "Урал" - "Ахмат"

Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Ахматом". Встреча в Екатеринбурге начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Ахмат"

Прогноз Winline – П1 3.41 – Н 1.95 – П2 3.53

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Ахмат".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Ахмат" – в воскресенье, 22 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Чернов, Меркулов - Бумаль, Бавин - Чантурия, Бикфалви, Димитров - Ильин.

"Ахмат": Городов - Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Мохаммади - Митришев, Исмаэл, Швец, Лео Жаба - Мбенг.

ПОТЕРИ: Хозин (травма), Ароян (дисквалификация) - Гиголаев, Иванов (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последняя домашняя победа екатеринбуржцев над грозненцами датирована мартом 2014 года. После этого "Урал" трижды принимал чеченский клуб на своем поле и потерпел два поражения при одной ничьей.

0 поражений в семи домашних матчах потерпел "Урал" в этом чемпионате (+2=5-0, мячи 9-6). После проигрыша "Зенита" в прошлом туре екатеринбуржцы остались единственной командой, не знающей неудач на своем поле.

20 мячей забито в четырех последних матчах "Урала" и "Ахмата" в чемпионате России. В прошлом сезоне грозненцы записали на свой счет две крупные волевые победы (4:1 и 5:2). Средняя результативность противостояния в премьер-лиге – 3,67 гола за игру (+3=3-2, мячи 17-13 в пользу южан).

В двух последних турах премьер-лиги "Ахмат" потерпел два поражения. Грозненцы уступили "Тосно" на выезде (0:1) и "Спартаку" дома (1:2).

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

0:1 Болею за грозненцев. Все-таки не чужая для меня команда, а Олег Кононов – не чужой для меня человек.

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

2:0 Грозненцы в этом сезоне больше разочаровывают, чем радуют.