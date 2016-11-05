Букмекеры не видят фаворита в матче "Уфа" – "Рубин"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Рубин". Начало – в 13:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Рубин"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,00 – Н 2,90 – П2 2,76
Трансляция матча "Уфа" – "Рубин" 5 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Рубин".
Прямая трансляция матча "Уфа" – "Рубин" 5 ноября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Рубин"
Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:1. Предстоит сложный матч. "Уфа" действует очень организованно, а "Рубин" пытается играть в атаку, наладить взаимодействие в обороне, что в целом получается, как показал матч с "Локомотивом". Но я думаю, что будет ничья.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 1:2. "Рубин" с переменным успехом идет в этом сезоне, победа в одном туре сменяется поражением в следующем. Тем не менее, после тяжелой встречи с "Локомотивом" последует и вторая победа подряд. Только не стоит ждать, что она достанется легко.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=3-1, 4 – 6.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
31 августа 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Уфа"
|
1:1
|
30 мая 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Рубин"
|
1:1
|
17 октября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Уфа"
|
3:1
|
1 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Рубин"
|
1:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Уфимцы не побеждают на своем поле с последнего тура прошлого сезона, когда был обыгран "Спартак" (3:1). В этом чемпионате они провели пять домашних встреч (=4-1).
В противостоянии географических соседей в премьер-лиге "Рубин" имеет преимущество за счет победы в прошлом сезоне. Еще три встречи завершились со счетом 1:1 (+1=3).
ЦИТАТЫ
Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор "Уфы":
– "Рубин" – это топ-команда. Для "Уфы" почетно играть с этим клубом, но мы постараемся сделать так, чтобы наши болельщики не были разочарованы. Будем играть на победу, а там как получится.
Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":
– Все наши мысли сейчас об игре с "Уфой", мы разбираем и отрабатываем моменты и в обороне, и в атаке. Соперник играет в пять защитников и находится выше нас в турнирной таблице. У "Рубина" будет возможность догнать "Уфу", мы с нетерпением ждем этого матча.