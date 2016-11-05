Букмекеры не видят фаворита в матче "Уфа" – "Рубин"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Рубин". Начало – в 13:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,00 – Н 2,90 – П2 2,76

Трансляция матча "Уфа" – "Рубин" 5 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Уфа" – "Рубин" 5 ноября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Рубин"

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:1. Предстоит сложный матч. "Уфа" действует очень организованно, а "Рубин" пытается играть в атаку, наладить взаимодействие в обороне, что в целом получается, как показал матч с "Локомотивом". Но я думаю, что будет ничья.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 1:2. "Рубин" с переменным успехом идет в этом сезоне, победа в одном туре сменяется поражением в следующем. Тем не менее, после тяжелой встречи с "Локомотивом" последует и вторая победа подряд. Только не стоит ждать, что она достанется легко.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=3-1, 4 – 6.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 31 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Уфа" 1:1 30 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Уфа" – "Рубин" 1:1 17 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Уфа" 3:1 1 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Уфа" – "Рубин" 1:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Уфимцы не побеждают на своем поле с последнего тура прошлого сезона, когда был обыгран "Спартак" (3:1). В этом чемпионате они провели пять домашних встреч (=4-1).

В противостоянии географических соседей в премьер-лиге "Рубин" имеет преимущество за счет победы в прошлом сезоне. Еще три встречи завершились со счетом 1:1 (+1=3).

ЦИТАТЫ

Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор "Уфы":

– "Рубин" – это топ-команда. Для "Уфы" почетно играть с этим клубом, но мы постараемся сделать так, чтобы наши болельщики не были разочарованы. Будем играть на победу, а там как получится.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":

– Все наши мысли сейчас об игре с "Уфой", мы разбираем и отрабатываем моменты и в обороне, и в атаке. Соперник играет в пять защитников и находится выше нас в турнирной таблице. У "Рубина" будет возможность догнать "Уфу", мы с нетерпением ждем этого матча.