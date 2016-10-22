Букмекеры не видят фаворита в матче "Уфа" – "Ростов"

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Ростов". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,08 – Н 2,91 – П2 2,69

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" 22 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Уфа" – "Ростов" 22 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Ростов"

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:0. “Уфа” в последних матчах радует игрой. Но если б не тяжелый график “Ростова”, на победу хозяев я бы не поставил.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 0:0. Здесь тоже ставлю на 0:0, но, думаю, будет веселее. В первую очередь усилиями Нобоа, Полоза и Ко. Хотя скамейка у “Ростова” не для игры на два фронта.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=2-2, 2 – 5.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 9 ноября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Уфа" – "Ростов" 0:0 9 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Уфа" 2:0 25 июля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Уфа" – "Ростов" 1:2 23 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Уфа" 1:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* История противостояния "Уфы" и "Ростова" насчитывает 4 матча. При этом уфимцы еще ни разу не обыгрывали дончан.

* В первой трети чемпионата "Уфа" ни разу не забивала более одного мяча за игру.

* Ростовчане одержали две победы в противостоянии с "Уфой" – и в обоих случаях для успеха им хватало двух мячей. В сезоне-2014/15 дончане выиграли 2:0, а в следующем чемпионате победили 2:1.

* "Ростов" – одна из двух самых бескомпромиссных команд премьер-лиги. Так же, как и "Спартак", они всего один раз сыграли вничью.

ЦИТАТЫ

Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор "Уфы":

– Это большой прорыв для команды, заполучить такого специалиста как Виктор Гончаренко. – У него учатся все, в том числе и я. Задача "Уфы" на этот сезон – занять восьмое место.

Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер "Ростова":

– Самое важное, что мы выступаем в Лиге чемпионов. Ребята играют против тех, кого раньше видели по телевизору, а у болельщиков есть шанс увидеть звезд на стадионе. Что касается результата, то рассматриваем его в контексте каждого матча. Футболисты "Ростова" продемонстрировали все аргументы, на которые способны. Мы думаем о турнирных раскладах во вторую очередь.