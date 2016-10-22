Букмекеры не видят фаворита в матче "Уфа" – "Ростов"

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Ростов". Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,08 – Н 2,91 – П2 2,69
Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" 22 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Уфа" – "Ростов" 22 октября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Ростов"
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 1:0. “Уфа” в последних матчах радует игрой. Но если б не тяжелый график “Ростова”, на победу хозяев я бы не поставил.
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 0:0. Здесь тоже ставлю на 0:0, но, думаю, будет веселее. В первую очередь усилиями Нобоа, Полоза и Ко. Хотя скамейка у “Ростова” не для игры на два фронта.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=2-2, 2 – 5.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 ноября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Ростов"
|
0:0
|
9 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Уфа"
|
2:0
|
25 июля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Ростов"
|
1:2
|
23 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Уфа"
|
1:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
* История противостояния "Уфы" и "Ростова" насчитывает 4 матча. При этом уфимцы еще ни разу не обыгрывали дончан.
* В первой трети чемпионата "Уфа" ни разу не забивала более одного мяча за игру.
* Ростовчане одержали две победы в противостоянии с "Уфой" – и в обоих случаях для успеха им хватало двух мячей. В сезоне-2014/15 дончане выиграли 2:0, а в следующем чемпионате победили 2:1.
* "Ростов" – одна из двух самых бескомпромиссных команд премьер-лиги. Так же, как и "Спартак", они всего один раз сыграли вничью.
ЦИТАТЫ
Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор "Уфы":
– Это большой прорыв для команды, заполучить такого специалиста как Виктор Гончаренко. – У него учатся все, в том числе и я. Задача "Уфы" на этот сезон – занять восьмое место.
Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер "Ростова":
– Самое важное, что мы выступаем в Лиге чемпионов. Ребята играют против тех, кого раньше видели по телевизору, а у болельщиков есть шанс увидеть звезд на стадионе. Что касается результата, то рассматриваем его в контексте каждого матча. Футболисты "Ростова" продемонстрировали все аргументы, на которые способны. Мы думаем о турнирных раскладах во вторую очередь.