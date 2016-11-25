Букмекеры не видят фаворита в матче "Уфа" – "Оренбург"

25 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Оренбург". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Оренбург"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,64 – Н 2,83 – П2 3,25
Трансляция матча "Уфа" – "Оренбург" 25 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Оренбург".
Прямая трансляция матча "Уфа" – "Оренбург" 25 ноября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Оренбург"
Алексей ЗУЕВ, экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 – 2:1. Честно говоря, здесь просто ткну пальцем в небо. Дома "Уфа" вроде не особо здорово выглядит, но на этот раз победит.
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:0. Болельщики шутят, что вывеска этого матча напоминает маршрут междугороднего "Икаруса". "Оренбург" в последних матчах был в порядке, но Ванека с Игбуном не остановит.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-0, 1 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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16 сентября 2013 года
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Чемпионат ФНЛ
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"Газовик" – "Уфа"
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0:0
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14 апреля 2014 года
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Чемпионат ФНЛ
|
"Уфа" – "Газовик"
|
1:0