Букмекеры не видят фаворита в матче "Уфа" – "Оренбург"

25 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Оренбург". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Оренбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,64 – Н 2,83 – П2 3,25

Трансляция матча "Уфа" – "Оренбург" 25 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Уфа" – "Оренбург" 25 ноября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Оренбург"

Алексей ЗУЕВ, экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 – 2:1. Честно говоря, здесь просто ткну пальцем в небо. Дома "Уфа" вроде не особо здорово выглядит, но на этот раз победит.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:0. Болельщики шутят, что вывеска этого матча напоминает маршрут междугороднего "Икаруса". "Оренбург" в последних матчах был в порядке, но Ванека с Игбуном не остановит.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-0, 1 – 0.

Результаты последних матчей