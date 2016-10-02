Букмекеры не видят фаворита в матче "Уфа" - "Амкар"

Сегодня четырьмя матчами завершится 9-й тур чемпионата России. В первом из них "Уфа" принимает "Амкар". Встреча в башкирской столице начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" – "Амкар"

Коэффициенты Winline: П1 2,62 - Н 2,79 - П2 2,94

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 0:0. "Битва тура, низовой прогноз. Две организованные команды, раскрываться никто не будет. “Уфа” с Гончаренко поняла, что игра на результат - хорошая тема, “Амкар” также результативностью не отличается".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Обе команды, их тренеры заслуживают самых добрых слов. Но смотреть техногенный футбол может весьма ограниченный, как сказал бы Николай Толстых, круг лиц. Нужна игра на встречных курсах!"

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Амкар" - в воскресенье, 2 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Лунев - Сухов, Тумасян, Васин, Аликин - Засеев - Обляков, Безденежных, Стоцкий - Игбун, Фатаи.

"Амкар": Селихов - Милькович, Джикия, Зайцев, Занев - Гол, Огуде, КОМОЛОВ, Идову - Прокофьев - Бодул.

ПОТЕРИ: Фомин, Шелия (травм.) - -.