Букмекеры не видят фаворита в матче "Тосно" - "Ахмат"

Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Ахматом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 14.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "Ахмат"
Прогноз Winline – П1 2.86 – Н 2.97 – П2 2.54
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "Ахмат".
Прямая трансляция матча "Тосно" - "Ахмат" – в субботу, 30 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Тосно": Юрченко - Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов - Казаев, Полетанович - Палиенко, Роша, Мелкадзе - Заболотный.
"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Родолфу, Анхель, Мохаммади - Митришев, Исмаэл, Швец, Бериша - Садаев.
ПОТЕРИ: Вукушич (травма), Мирзов (дисквалификация), Галиулин, Марков (оба - под вопросом) - Гиголаев (травма), Иванов (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Команда из Ленинградской области до сих пор не одержала ни одной домашней победы, после трех поражений трижды сыграв вничью.
Проиграв в августе в Санкт-Петербурге "Зениту" (0:4), грозненцы больше не уступали на чужих полях (1:0 с ЦСКА и 2:2 со "СКА-Хабаровск").
ПРОГНОЗ
Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":
1:1 "Ахмат" повыше классом, но "Тосно" тоже нужны очки, а на своем поле он неуступчив.
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":
0:1 Порыв и страсть хозяев поля натолкнутся на цепкую оборону грозненцев, которые не склонны к подаркам у своих ворот и умеют собирать шансы у чужих.