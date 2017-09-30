Букмекеры не видят фаворита в матче "Тосно" - "Ахмат"

Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Ахматом"​. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "Ахмат"

Прогноз Winline – П1 2.86 – ​Н 2.97 – ​П2 2.54

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "Ахмат".

Прямая трансляция матча "Тосно" - "Ахмат" – в субботу, 30 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов - Казаев, Полетанович - Палиенко, Роша, Мелкадзе - Заболотный.

"Ахмат": Городов - Уциев, Семенов, Родолфу, Анхель, Мохаммади - Митришев, Исмаэл, Швец, Бериша - Садаев.

ПОТЕРИ: Вукушич (травма), Мирзов (дисквалификация), Галиулин, Марков (оба - под вопросом) - Гиголаев (травма), Иванов (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Команда из Ленинградской области до сих пор не одержала ни одной домашней победы, после трех поражений трижды сыграв вничью.

Проиграв в августе в Санкт-Петербурге "Зениту" (0:4), грозненцы больше не уступали на чужих полях (1:0 с ЦСКА и 2:2 со "СКА-Хабаровск").

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

1:1 "Ахмат" повыше классом, но "Тосно" тоже нужны очки, а на своем поле он неуступчив.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

0:1 Порыв и страсть хозяев поля натолкнутся на цепкую оборону грозненцев, которые не склонны к подаркам у своих ворот и умеют собирать шансы у чужих.