Букмекеры не видят фаворита в матче "Терек" – "Краснодар"

1 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Краснодар". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Краснодар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,97 – Н 3,02 – П2 2,68

Трансляция матча "Терек" – "Краснодар" 1 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Терек" – "Краснодар" 1 декабря на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Краснодар"

Сергей ДМИТРИЕВ, экс-форвард "Зенита", ЦСКА и "Спартака" – 1:1. Команды недалеко расположились друг от друга в турнирной таблице. И обе показывают хороший футбол. Но надо же хоть где-то назвать ничью. Спрогнозирую ее именно здесь. Но ничью – результативную.

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:1. Рискну предположить, что выиграют хозяева. Слишком уж много сил – эмоциональных и физических – отдал "Краснодар" в двух последних матчах с "Зальцбургом" и "Зенитом". "Терек" же играет дома четвертый матч подряд. И заключительный на "Ахмат Арене" в 2016 году. В двух предыдущих турах он набрал лишь одно очко. Поэтому грозненцы сделают все, чтобы завершить домашнюю серию на хорошей ноте. А заодно отомстить за 0:4 в Краснодаре в первом круге. Ведь как говорил Штирлиц – запоминается последнее.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=1-9, 11 – 19.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 30 ноября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Краснодар" 0:1 27 сентября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Краснодар" – "Терек" 1:1 1 марта 2016 года 1/4 Кубка России "Краснодар" – "Терек" 1:0 16 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Краснодар" 0:1 8 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Краснодар" – "Терек" 4:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последнюю победу над "быками" "Терек" одержал 30 июля 2012 года за счет гола Иванова (1:0).

"Краснодар" не проигрывает грозненцам на протяжении семи матчей (+6=1), трижды победив в Грозном со счетом 1:0.

ЦИТАТЫ

Рашид РАХИМОВ, главный тренер "Терека":

– "Краснодар" является для нас неудобным соперником. Мы играли с ними очень хорошие матчи, но, к сожалению, не добивались положительного результата. Поэтому я понимаю, что игра будет тяжелая. Сейчас мне просто нужно понять, кто у нас будет готов к игре, так как есть и травмированные, и дисквалифицированные. Сейчас голова болит над этими моментами.

Юрий ГАЗИНСКИЙ, полузащитник "Краснодара":

– "Спартак" и "Зенит" впереди абсолютно по праву, свои лидирующие позиции они подкрепляют игрой. Но впереди еще весь второй круг, многое может измениться. Думаю, что шансы на чемпионство окончательно не потеряла ни одна команда из первой пятерки, в том числе и наша.