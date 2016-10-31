Букмекеры не видят фаворита в матче "Рубин" – "Локомотив"

31 октября состоится матч 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Рубин" – "Локомотив". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,58 – Н 3,05 – П2 3,08

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" 31 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" 31 октября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Рубин" – "Локомотив"

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" – 1:1. Силы команд приблизительно равны. И здесь поставлю на ничью.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:1. Кажется, "Локомотив" все-таки поймал свою игру, а "Рубин" по-прежнему очень нестабилен. Семин увезет три очка из Казани.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=13-10, 37 – 30.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 17 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Локомотив" 1:1 3 марта 2015 года 1/4 Кубка России "Локомотив" – "Рубин" 0:0, ПЕН. – 4:2 16 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Рубин" 3:0 12 сентября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Локомотив" 3:1 3 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Рубин" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Рубин" опережает "Локо" в турнирной таблице только за счет большего количества побед. У казанцев их 3, у москвичей – 2.

11 очков из 12 в этом чемпионате "Рубин" набрал на своем поле. Дома в 6 матчах казанцы одержали три победы, дважды сыграли вничью и лишь раз проиграли.

"Локомотив" наряду с тульским "Арсеналом" является самой "миролюбивой" командой этого чемпионата. "Железнодорожники" сыграли вничью в 6 матчах из 11-ти.

В 6-ти предыдущих гостевых матчах "Локомотив" набрал 6 очков. То есть половину своего актива. Гостевые баллы сложились из одной победы и трех ничьих.

ЦИТАТЫ

Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":

– "Локомотив" прибавляет. Динамика их прохождения турнира схожа с нашей. Команда тоже развивается, команда растет, у них, как и у нас, был не очень удачный старт, сейчас они потихоньку набирают форму, в том числе пробились в следующий раунд Кубка. Мы будем играть против команды, которая действительно набрала ход.

Юрий СЕМИН, главный тренер "Локомотива":

– До победы над ЦСКА давила бесконечная критика, даже после победы над ЦСКА появились отдельные острые высказывания по нашему адресу. Прекрасно понимаем цели группы людей, поставивших нас под огонь критики. Хотя можно было бы при оценке игры идти от хорошего, например, от того, как надежно команда сыграла в обороне. Тем не менее, и критикам спасибо, но только мы сами видим правильное направление своей игры, понимаем, каким путем нам двигаться дальше. И в своих делах, в том числе и клубных, разберемся сами, без чужой помощи.