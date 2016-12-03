Букмекеры не видят фаворита в матче "Ростов" – "Зенит"

3 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Ростов" – "Зенит". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ростов" – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,02 – Н 3,20 – П2 2,52

Трансляция матча "Ростов" – "Зенит" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Ростов" – "Зенит" 3 декабря на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Ростов" – "Зенит"

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 1:1. В Ростове всем тяжело. Хозяева уже входят в число отечественных топ-клубов, но и "Зенит" проигрывать не собирается.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:1. Ростовчане приучали к тому, что способны обыграть любого. Тем более, сейчас, когда и соперник принципиальный, и самый удачный в истории клуба год хочется завершить на мажорной ноте, и лидеры на Урал не летали.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=9-23, 42 – 75.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 20 сентября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Зенит" 0:5 10 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – "Ростов" 3:0 3 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – "Ростов" 3:0 24 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Зенит" 3:0 12 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – "Ростов" 3:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Ростов" в чемпионате России не проигрывает на своем поле уже 24 матча (+18=6). Последний матч дончане проиграли "Тереку" в мае 2015-го.

В последних четырех матчах этих соперников победитель неизменно забивает три мяча: трижды "Зенит" и один раз "Ростов".

ЦИТАТЫ

Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер "Ростова":

– Нам предстояло провести три игры в формате "через два дня на третий", и было принято решение приехать в Екатеринбург таким составом. Если физически ребят еще можно восстановить, то эмоционально все выхолощены. Особенно после победы над "Баварией", хоть эмоции и положительные. Было полное опустошение

МАУРИСИУ, полузащитник "Зенита":

– Для меня нет никакой разницы – играть сейчас или в следующем году. Главное, приехать туда и показать хороший футбол. Мы хотим стать чемпионами – нужно выигрывать каждый матч.