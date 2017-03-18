Букмекеры не видят фаворита в матче "Локомотив" – "Спартак"

18 марта состоится матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Спартак". Начало – в 16:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Спартак"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,75 – Н 3,17 – П2 2,78
Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак" 18 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Спартак".
Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Спартак" 18 марта на канале "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Спартак"
Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 2:1. "Локо" будет намного комфортнее играть против лидера, чем против "Краснодара" в предыдущем туре. "Спартак" будет активен и станет прессинговать, а красно-зеленые при новой схеме 3-5-2 смогут справиться с таким развитием событий. Плюс Ари, который вернется после вынужденного пропуска матча с "быками", "любит" "Спартак".
Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:1. Если бы "Локо" выиграл у "Краснодара", сравнялся с "быками" и перед хозяевами забрезжила надежда на попадание в еврокубки через чемпионат, для "Спартака" все было бы неизмеримо сложнее. Команда Юрия Семина хорошо подготовилась к весне, да и с "быками" имела шансы добиться большего. Но теперь – опять 10-е место, шесть очков отставания от "Краснодара" и, видимо, полная концентрация на Кубке России. Тем не менее легко победа красно-белым не дастся.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=12-25, 67 – 88.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 октября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Локомотив"
|
1:1
|
30 ноября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Спартак"
|
1:0
|
18 октября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Локомотив"
|
1:2
|
30 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Спартак"
|
0:2
|
11 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Спартак" – "Локомотив"
|
1:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Шесть голов забил нападающий Ари "Спартаку" после расставания с красно-белыми, трижды отличившись по разу и оформив один хет-трик.
Полузащитник "Спартака" Самедов потерпел поражения во всех дебютных поединках против своих бывших команд за "Локомотив", "Динамо" и "Москву".
ЦИТАТЫ
Юрий СЕМИН, главный тренер "Локомотива":
– Противостояние с "Локомотивом" для него очень важное, так же, как и, например, для нашего крайнего защитника Виталия Денисова противостояние с самим Самедовым. И кто кого переиграет, посмотрим.
Александр САМЕДОВ, полузащитник "Спартака":
– Это важная игра для "Спартака". Вот и все. Главное, командный результат и успех "Спартака".