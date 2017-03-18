Букмекеры не видят фаворита в матче "Локомотив" – "Спартак"

18 марта состоится матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Спартак". Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,75 – Н 3,17 – П2 2,78

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак" 18 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Спартак" 18 марта на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Спартак"

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 2:1. "Локо" будет намного комфортнее играть против лидера, чем против "Краснодара" в предыдущем туре. "Спартак" будет активен и станет прессинговать, а красно-зеленые при новой схеме 3-5-2 смогут справиться с таким развитием событий. Плюс Ари, который вернется после вынужденного пропуска матча с "быками", "любит" "Спартак".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:1. Если бы "Локо" выиграл у "Краснодара", сравнялся с "быками" и перед хозяевами забрезжила надежда на попадание в еврокубки через чемпионат, для "Спартака" все было бы неизмеримо сложнее. Команда Юрия Семина хорошо подготовилась к весне, да и с "быками" имела шансы добиться большего. Но теперь – опять 10-е место, шесть очков отставания от "Краснодара" и, видимо, полная концентрация на Кубке России. Тем не менее легко победа красно-белым не дастся.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=12-25, 67 – 88.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 26 октября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Локомотив" 1:1 30 ноября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Спартак" 1:0 18 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Локомотив" 1:2 30 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Спартак" 0:2 11 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Локомотив" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Шесть голов забил нападающий Ари "Спартаку" после расставания с красно-белыми, трижды отличившись по разу и оформив один хет-трик.

Полузащитник "Спартака" Самедов потерпел поражения во всех дебютных поединках против своих бывших команд за "Локомотив", "Динамо" и "Москву".

ЦИТАТЫ

Юрий СЕМИН, главный тренер "Локомотива":

– Противостояние с "Локомотивом" для него очень важное, так же, как и, например, для нашего крайнего защитника Виталия Денисова противостояние с самим Самедовым. И кто кого переиграет, посмотрим.

Александр САМЕДОВ, полузащитник "Спартака":

– Это важная игра для "Спартака". Вот и все. Главное, командный результат и успех "Спартака".