Букмекеры не видят фаворита в матче "Енисей" - "Арсенал"

В чемпионате России сегодня будут сыграны первые переходные матчи. В одном из них "Енисей" принимает "Арсенал". Встреча в Красноярске начнется в 15:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Енисей" – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 2,75 - Н 3,00 - П2 2,61

Прогноз на матч

Счет – 2:1. Вратарь Владимир Габулов, который был включен в расширенный список сборной России для подготовки к Кубку конфедераций (сбор начинается как раз сегодня), по согласованию с РФС проведет первый "стык" за "оружейников". А вот Никита Бурмистров рискует пропустить игру из-за проблем со здоровьем.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Енисей" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Енисей" - "Арсенал" - в четверг, 25 мая, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Енисей": Опарин - Чичерин, Васильев, Кичин, Алиев - САРКИСОВ, Ланин, Иванов, Камеш - Самодин, Козлов.

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава, Александров - Максимов, Боурчану, Берхамов, Думбья - Рашич.