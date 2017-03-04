Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА – "Зенит"

4 марта состоится матч 18-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Зенит". Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,78 – Н 3,24 – П2 2,69

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит" 4 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Зенит".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Зенит" 4 марта на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Зенит"

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР – 1:2. Не склонен критиковать "Зенит" за домашний матч с "Андерлехтом" – произошла счастливая для бельгийцев случайность при полном попустительстве лидера команды как на поле, так и у его кромки. При счете 3:0 надо понимать цену пропущенного мяча, но качество игры питерцев было неплохим.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ" – 2:1. Луческу отступать некуда – после "Андерлехта" запахло жареным. Для армейцев это начало гонки за путевку в Лигу чемпионов и дебют Гончаренко, в которого так верит Леонид Слуцкий. Плюс свое поле.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +24=13-21, 75 – 69.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 12 сентября 2015 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Зенит" 2:2 3 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – ЦСКА 2:0 2 мая 2016 года Финал Кубка России ЦСКА – "Зенит" 1:4 23 июля 2016 года Суперкубок России ЦСКА – "Зенит" 0:1 20 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – ЦСКА 1:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последнюю победу над "Зенитом" ЦСКА одержал 15 марта 2014 года (1:0). С тех пор сыграно шесть матчей (=2-4), а кроме того армейцы уступили питерцам в Кубке и Суперкубке России.

"Зенит" под началом Мирчи Луческу в этом сезоне уже дважды встречался с новым рулевым ЦСКА Виктором Гончаренко и набрал против "Уфы" четыре очка (+1=1, мячи 2:0).

ЦИТАТЫ

Виктор ОНОПКО, тренер ЦСКА:

– Васин быстро влился в коллектив. Команда для него не новая, он знает своих партнеров, знает требования Гончаренко. Аренда пошла ему на пользу, теперь он стал игроком основного состава, для меня это главный из тройки защитников. Хорошо, что теперь нам есть из кого выбирать – Игнашевич, братья Березуцкие, тот же Щенников может сыграть в центре защиты.

Йоан МОЛЛО, полузащитник "Зенита":

– Мне вообще очень нравится играть против сильных соперников. Как тот же ЦСКА. Только в таких матчах можно показать, насколько ты хороший игрок. Для меня это возможность продемонстрировать свой уровень. Когда попадаю в подобную атмосферу, чувствую адреналин.