Букмекеры не видят фаворита в матче "Арсенал" - "Спартак"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Спартак". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 2,62 - Н 3,35 - П2 2,51

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":

Счет – 1:3. "Пользуясь случаем, поздравляю всех красно-белых с чемпионством! Спасибо команде и болельщикам, которые на протяжении долгих лет гнали ее к этому титулу, несмотря ни на что. "Арсенал" будет биться, ведь сохраняет шансы на стыковые матчи. "Спартак" потратил много сил и эмоций, но Каррера найдет нужные слова, плюс у ребят наверняка есть желание повторить рекорд 1999 года".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:1. "Каррера хочет повторить рекорд романцевских времен по числу набранных очков, тогда как на стороне "Арсенала" – домашние трибуны и куда более высокая мотивация".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Спартак" - в воскресенье, 21 мая, на канале "Матч! Футбол-1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - К.КОМБАРОВ, Беляев, Сунзу, Григалава, Александров - Думбья, Боурчану, Горбатенко - Максимов - РАШИЧ.

"Спартак": СЕЛИХОВ - ТИГИЕВ, КУТЕПОВ, Боккетти, Д.Комбаров - Глушаков, Зобнин - САМЕДОВ, АНАНИДЗЕ, Промес - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: Бурмистров (травм.) - Макеев (травм.).