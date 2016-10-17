Букмекеры не видят фаворита в матче "Анжи" – "Терек"

17 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Терек". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Терек"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,91 – Н 2,97 – П2 2,78

Трансляция матча "Анжи" – "Терек" 17 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Терек".

Прямая трансляция матча "Анжи" – "Терек" 17 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Терек"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 2:1. "Анжи" выглядит неплохо в этом сезоне, дома в кавказском дерби сделает все возможное для победы. "Терек" чередует хорошие игры с невыразительными, в гостях грозненцам придется тяжело.

Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. Встреча подарит зрителям яркий футбол, однако на победу ни одна из команд не наиграет.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=4-11, 29 – 31.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 12 мая 2013 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Анжи" 1:0 31 августа 2013 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Анжи" 1:1 4 мая 2014 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Терек" 3:0 13 сентября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Терек" 0:2 2 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Анжи" 3:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Анжи" и "Терек" встречались на всех уровнях российского футбола – команды проводили матчи во второй лиге, в первом дивизионе и в премьер-лиге.

После 9 туров у "Анжи" одинаковое количество побед, ничьих и поражений – по 3.

В прошлом сезоне "Терек" обыграл "Анжи" на выезде со счетом 2:0. Так грозненцы добыли первую в премьер-лиге гостевую победу над махачкалинцами.

"Терек" пропускает чаще всех в премьер-лиге. После 9 матчей грозненцы доставали мяч из сетки 14 раз.

ЦИТАТЫ

Шамиль ГАСАНОВ, полузащитник "Анжи":

– О матчах с грозненцами могу судить по играм в составе молодежки и "Анжи-2" во второй лиге. Играли мы, соответственно, со сверстниками и с "Тереком-2". Для нас это были особенные матчи, мы говорили о них, настраивались на них, сами игры получались эмоциональными, жесткими, местами грубыми. Потому что и грозненцы не хотели уступать, и мы. И когда побеждали в таких дерби, радости бывало больше, чем от других побед. И поражения тяжелее переживали. Так что предстоящая игра с "Тереком" – особенная.

Магомед МИТРИШЕВ, нападающий "Терека":

– Это кавказское дерби, надеюсь игра будет зрелищной для болельщиков и удачно сложится для нас. "Анжи" – хорошая команда, думаю матч будет интересным.