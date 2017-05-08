Букмекеры не видят фаворита в матче "Анжи" - "Локомотив"

Сегодня двумя матчами завершится 27-й тур чемпионата России. В последнем из них "Анжи" принимает "Локомотив". Встреча в Каспийске начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 2,76 - Н 2,99 - П2 2,61

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 2:1. "Локомотив" устал после кубкового финала. Поэтому "Анжи" должен выиграть".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Только что отпраздновавшему победу в Кубке "Локомотиву" будет непросто настроиться на игру в Махачкале".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Локомотив" - в понедельник, 8 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - БРЫЗГАЛОВ - ХУБУЛОВ, Тетрашвили, Яковлев - Прудников, БРАУН ФОРБС.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, КВИРКВЕЛИЯ, Пейчинович, В.Денисов - ТАРАСОВ, И.Денисов - Ал.МИРАНЧУК, Фернандеш, МАЙКОН - Ари.

ПОТЕРИ: Будковский, Кацаев (травм.), Гулиев (дискв.) - Чорлука (травм.).