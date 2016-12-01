Букмекеры не видят фаворита в матче "Анжи" – "Амкар"

1 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Амкар". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Амкар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,76 – Н 2,84 – П2 3,08

Трансляция матча "Анжи" – "Амкар" 1 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Амкар".

Прямая трансляция матча "Анжи" – "Амкар" 1 декабря на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Амкар"

Сергей ДМИТРИЕВ, экс-форвард "Зенита", ЦСКА и "Спартака" – 2:1. "Амкар" выглядит симпатично и достойно играет с любым соперником. У "Анжи" – все как у южных команд: то хорошо, то не очень. Но в этом матче махачкалинцы должны обыграть пермяков.

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:1. "Анжи" не забивает с тех пор, как отгрузил "Зениту" четыре мяча в кубковом матче. А это – четыре игры подряд и целый месяц. Вечно так продолжаться не может. Но выиграть у "Амкара" при этом вряд ли получится – Гаджи Гаджиев как никто другой знает, как надо играть в Дагестане. И потом, Сергей Дмитриев прав – туры без ничьих случаются крайне редко.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=5-4, 16 – 11.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 29 сентября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Амкар" 2:2 10 ноября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Анжи" 1:0 14 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Анжи" 1:1 7 марта 2016 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Амкар" 0:1 7 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Анжи" 2:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последнюю победу над пермяками "Анжи" одержал четыре года назад еще под началом Гуса Хиддинка (2:1).

Начав работу в Перми, наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев не проигрывает своей бывшей команде (+2=1).

ЦИТАТЫ

Шамиль ГАСАНОВ, полузащитник "Анжи":

– Проблема в том, что зубы чуть посыпались. Парочку зубов придется ставить и наложить швы на подбородок. Не знаю, я чувствую себя нормально и, конечно, хотел бы сыграть, помочь команде и реабилитироваться после трех поражений. Надеюсь, все будет хорошо, и я смогу выйти на поле.

Денис МАСЛОВ, исполнительный директор "Амкара":

– Тяжело говорить о том, чего не слышал. Но, думается, было все же не так, как заявил Секу. Он сам не очень хорошо знает русский язык – что-то могло и показаться. В конечном итоге футболисты пожали друг другу руки – если бы произошло что-то серьезное, вряд ли настрой был бы таким.