Букмекеры не видят фаворита в матче "Амкар" – "Ростов"

29 октября состоится матч 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Ростов". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,57 – Н 2,85 – П2 3,32

Трансляция матча "Амкар" – "Ростов" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Амкар" – "Ростов" 29 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Ростов"

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" – 0:0. Обе команды играют от обороны. В Перми, скорее всего, будет неважная погода: скользко и мокро. Игроки больше будут думать о том, как бы скорее закончить этот матч.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:2. После тяжелого кубкового матча "Амкар" не сможет справиться с "Ростовом".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=8-8, 23 – 25.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 21 марта 2014 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Амкар" 3:3 25 октября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Ростов" 2:0 28 ноября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Амкар" 1:1 28 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Амкар" 1:0 18 марта 2016 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Ростов" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Шесть матчей, начиная с прошлого сезона, не пропускает на своем поле "Амкар", чья "сухая" серия достигла 602 минут.

Три матча не может забить в Перми "Ростов" (=1-2), в последний раз отличившись здесь в мае 2013-го, но проиграв 2:3.

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер "Амкара":

– Про вызов Селихова в сборную России у меня не было разговора с Черчесовым. Селихова он и так знает очень хорошо. Черчесов был главным тренером "Амкара" в то время, когда Селихов был в Перми вторым вратарем. Когда я пришел в "Амкар" главным тренером, он дал позитивную оценку вратарям пермской команды. Он сказал, что эта позиция "закрыта" в клубе, это надежные вратари. Станислав Саламович знает потенциал Селихова.

Александр ЕРОХИН, полузащитник "Ростова":

– Курбан Бекиевич очень хорошо ставит игру, и мы выполняем то, что он требует. А "тренерская" команда или нет – не мне определять. Но перед каждым матчем мы на сто процентов знаем, как должны действовать тактически, что ждать от соперника, – разбор его игры проводится доскональный.