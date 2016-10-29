Букмекеры не видят фаворита в матче "Амкар" – "Ростов"

29 октября состоится матч 12-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Ростов". Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,57 – Н 2,85 – П2 3,32
Трансляция матча "Амкар" – "Ростов" 29 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Амкар" – "Ростов" 29 октября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Ростов"
Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов" – 0:0. Обе команды играют от обороны. В Перми, скорее всего, будет неважная погода: скользко и мокро. Игроки больше будут думать о том, как бы скорее закончить этот матч.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:2. После тяжелого кубкового матча "Амкар" не сможет справиться с "Ростовом".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=8-8, 23 – 25.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 марта 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Амкар"
|
3:3
|
25 октября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Ростов"
|
2:0
|
28 ноября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Амкар"
|
1:1
|
28 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Ростов" – "Амкар"
|
1:0
|
18 марта 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Ростов"
|
0:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Шесть матчей, начиная с прошлого сезона, не пропускает на своем поле "Амкар", чья "сухая" серия достигла 602 минут.
Три матча не может забить в Перми "Ростов" (=1-2), в последний раз отличившись здесь в мае 2013-го, но проиграв 2:3.
ЦИТАТЫ
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер "Амкара":
– Про вызов Селихова в сборную России у меня не было разговора с Черчесовым. Селихова он и так знает очень хорошо. Черчесов был главным тренером "Амкара" в то время, когда Селихов был в Перми вторым вратарем. Когда я пришел в "Амкар" главным тренером, он дал позитивную оценку вратарям пермской команды. Он сказал, что эта позиция "закрыта" в клубе, это надежные вратари. Станислав Саламович знает потенциал Селихова.
Александр ЕРОХИН, полузащитник "Ростова":
– Курбан Бекиевич очень хорошо ставит игру, и мы выполняем то, что он требует. А "тренерская" команда или нет – не мне определять. Но перед каждым матчем мы на сто процентов знаем, как должны действовать тактически, что ждать от соперника, – разбор его игры проводится доскональный.