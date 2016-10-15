Букмекеры не видят фаворита в матче "Амкар" – "Локомотив"

15 октября состоится матч 10-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Локомотив". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Локомотив"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,03 – Н 2,87 – П2 2,77

Трансляция матча "Амкар" – "Локомотив" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Амкар" – "Локомотив" 15 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Локомотив"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" – 2:0. Москвичи в последних играх не блещут, тогда как у пермяков все хорошо. "Локомотив" выглядит разрозненно, а "Амкар" при Гаджиеве показывает неплохой футбол. В данном случае порядок побьет класс.

Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:0. "Амкар" здорово действует в обороне, недаром Селихов провел больше всех сухих матчей в чемпионате. Против такой организованной команды нестабильному "Локомотиву" придется туго, но ничью москвичи добудут.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=8-12, 18 – 36.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 сентября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Амкар" 3:1 3 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Локомотив" 1:1 4 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Амкар" 3:0 29 октября 2015 года 1/8 Кубка России "Локомотив" – "Амкар" 0:1 24 апреля 2016 года Товарищеский матч "Амкар" – "Локомотив" 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Амкар" не пропускает на своем стадионе уже пять полных матчей и держит ворота на замке 512 минут. Последний гол на "Звезде" хозяевам 8 мая забил выступавший тогда за "Урал" Гогниев .

Последний раз "Локомотив" проиграл в Перми 20 марта 2011 года (0:1), после чего в четырех матчах одержал две победы и столько же поединков завершил вничью.

ЦИТАТЫ

Николай ЗАЙЦЕВ , защитник "Амкара":

– Игру ждем с нетерпением. Потому что "Локомотив" для нас – дополнительный раздражитель. В прошлом году неудачно сыграли с ними в чемпионате, курьезный гол нам здесь забили. Кроме того, после выходных есть особенное желание играть. А в принципе разбираем их так же, как и другие команды.

Маринату ГИЛЬЕРМЕ , вратарь "Локомотива":

– У нас сейчас очень сложная ситуация, но мы все верим, что можем выбраться из нее. Точнее, должны это сделать. У "Локомотива" есть все для того, чтобы преодолеть сложности. Я прошу болельщиков потерпеть, потому что для команды это тоже неприятная ситуация. Нам стыдно. Даже выйти на улицу непросто.