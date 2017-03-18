Букмекеры не верят в победу "Урала" над "Рубином"

18 марта состоится матч 20-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Урал" – "Рубин". Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,30 – Н 3,00 – П2 2,48

Трансляция матча "Урал" – "Рубин" 18 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Урал" – "Рубин" 18 марта на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Урал" – "Рубин"

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 2:1. На своем поле "Урал" выступает удачно. А легионеры "Рубина" еще не адаптировались к таким выездам. Обе команды в первых турах имели как положительные, так и отрицательные моменты в своей игре, поэтому думаю, что забьют и те и другие.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:0. Предположу типичный счет для сегодняшней Казани.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-6, 5 – 14.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 22 ноября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Рубин" 1:3 18 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Урал" 2:1 27 сентября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Урал" 1:2 18 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Рубин" 0:1 12 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Урал" 1:3

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

После возвращения в премьер-лигу екатеринбуржцы выиграли у "Рубина" лишь один из семи матчей в сентябре 2015-го (2:1).

Казанцы в гостях у "Урала" одержали победы во всех трех матчах с общим счетом 7:1. Плюс, по пенальти выиграли в Екатеринбурге в Кубке России.

ЦИТАТЫ

Григорий ИВАНОВ, президент "Урала":

– Мы собрались здесь, чтобы команда посмотрела, где мы будем играть после чемпионата мира. Но я думаю, что 2-3 тестовые игры чемпионата страны мы проведем здесь и до мирового первенства. Нам тут все нравится. Разместить в центре города такой объект – дорогого стоит. Болельщикам будет удобно сюда добираться.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":

– Нам надо прибавлять не только в результате, а в очень многих компонентах. Были матчи по ходу сезона, когда мы не набирали очков, но я был доволен игрой. Сейчас ситуация обратная. Да, мы не пропускаем, но команда показывает не очень хороший футбол. Бывают разные моменты, но важно, что команда набирает очки. Мы работаем над улучшением игры.