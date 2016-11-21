Букмекеры не верят в победу "Томи" над "Тереком"

21 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Томь". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Томь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,50 – Н 4,08 – П2 7,86

Трансляция матча "Терек" – "Томь" 21 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Томь".

Прямая трансляция матча "Терек" – "Томь" 21 ноября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Томь"

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР – 2:0. На данный момент грозненский клуб просто сильнее. Не зря он держится в лидирующей группе.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола"СЭ" – 3:0. Сибирский коллектив уже сам забыл, когда в последний раз набирал очки. Если в своих морозных стенах он мог бы претендовать на что-то, то после переноса матча в Грозный шансов откровенно мало.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=1-9, 18 – 19.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 30 июля 2011 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Терек" 0:1 3 марта 2012 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Томь" 1:0 14 апреля 2012 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Терек" 3:0 26 октября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Терек" 0:0 8 декабря 2013 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Томь" 2:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* "Терек" и "Томь" ни разу не расходились в Грозном миром. В 7 предыдущих встречах этих соперников на Кавказе дважды выигрывала "Томь" и 5 раз – "Терек". Любопытно, что только в одном из этих семи матчей забить удалось обеим командам – в 2008 году, когда "Томь" выиграла 3:1.

* "Томь" потерпела наибольшее количество поражений среди всех команд премьер-лиги – 9 в 13 предыдущих турах.

* "Томь" еще ни разу в этом чемпионате не выиграла на выезде. В 7 гостевых матчах сибиряки 6 раз проиграли и один раз сыграли вничью.

ЦИТАТЫ

Олег ИВАНОВ, полузащитник "Терека":

– Лед в наших переговорах с "Тереком" тронулся. Наверное, в скором времени мы с руководством клуба поговорим и все обсудим. Не совру, если скажу, что "Терек" для меня многое сделал. В первую очередь я выслушаю предложение здесь. Если все будет хорошо, то продолжу и, может быть, закончу карьеру тут.

Антон КОЧЕНКОВ, вратарь "Томи":

– Нам не платят зарплату уже шестой месяц. И предпосылок к тому, что деньги выплатят, нет никаких. Вот и решили обратиться к губернатору, может быть, он как-то поможет решить проблему, чтобы было какое-то понимание, как будет дальше. Пока хотим решить все мирно. Потому и написали письмо.