Букмекеры не верят в победу "Терека" над ЦСКА

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Терек". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Терек"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,55 – Н 4,01 – П2 6,93

Трансляция матча ЦСКА – "Терек" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Терек".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Терек" 10 сентября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Терек"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:1. В день официального открытия нового стадиона на матче будет много болельщиков, которые просто не позволят ЦСКА не добиться победы.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:0. Можно вспомнить массу случаев, когда в праздничные для себя дни хозяева поля уходили с него без победы. Но, кажется, сейчас такого не произойдет даже при проблемах ЦСКА с поиском нового бомбардира.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-3, 32 – 13.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 27 марта 2014 года 1/4 Кубка России ЦСКА – "Терек" 1:0 13 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Терек" 1:0 7 марта 2015 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – ЦСКА 1:2 25 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – ЦСКА 0:0 7 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ ЦСКА – "Терек" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С учетом Кубка России ЦСКА не проигрывает грозненцам на протяжении шести матчей (+5=1) и выиграл все четыре домашних поединка с общим счетом 9:2.

В последний раз "Терек" обыграл ЦСКА еще под началом Юрия Красножана в сентябре 2013 года (2:0), а с Рашидом Рахимовым первые очки набрал в прошлом сезоне (0:0).

ЦИТАТЫ

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:

– Наслаждаемся каждой минутой, которую проводим на новом стадионе. Причем не только на стадионе, но и в подтрибунных помещениях, в раздевалке. Здесь очень комфортно.

Ахмед АЙДЕМИРОВ, генеральный директор "Терека":

– Клуб полностью поддерживает Рахимова, у него полный кредит доверия. Если человек заболел, это не повод для того, чтобы ему не доверять