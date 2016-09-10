Букмекеры не верят в победу "Терека" над ЦСКА

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Терек". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Терек"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,55 – Н 4,01 – П2 6,93
Трансляция матча ЦСКА – "Терек" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Терек".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Терек" 10 сентября на канале, "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Терек"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:1. В день официального открытия нового стадиона на матче будет много болельщиков, которые просто не позволят ЦСКА не добиться победы.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 2:0. Можно вспомнить массу случаев, когда в праздничные для себя дни хозяева поля уходили с него без победы. Но, кажется, сейчас такого не произойдет даже при проблемах ЦСКА с поиском нового бомбардира.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-3, 32 – 13.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
27 марта 2014 года
|
1/4 Кубка России
|
ЦСКА – "Терек"
|
1:0
|
13 августа 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Терек"
|
1:0
|
7 марта 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Терек" – ЦСКА
|
1:2
|
25 октября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Терек" – ЦСКА
|
0:0
|
7 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Терек"
|
1:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
С учетом Кубка России ЦСКА не проигрывает грозненцам на протяжении шести матчей (+5=1) и выиграл все четыре домашних поединка с общим счетом 9:2.
В последний раз "Терек" обыграл ЦСКА еще под началом Юрия Красножана в сентябре 2013 года (2:0), а с Рашидом Рахимовым первые очки набрал в прошлом сезоне (0:0).
ЦИТАТЫ
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
– Наслаждаемся каждой минутой, которую проводим на новом стадионе. Причем не только на стадионе, но и в подтрибунных помещениях, в раздевалке. Здесь очень комфортно.
Ахмед АЙДЕМИРОВ, генеральный директор "Терека":
– Клуб полностью поддерживает Рахимова, у него полный кредит доверия. Если человек заболел, это не повод для того, чтобы ему не доверять
qwe20
главное, что судьи не верят )
12:39