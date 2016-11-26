Букмекеры не верят в победу "Рубина" над ЦСКА

26 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА – "Рубин". Начало – в 14:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Рубин"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 3,49 – П2 5,44
Трансляция матча ЦСКА – "Рубин" 26 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Рубин".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Рубин" 26 ноября на канале, "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – "Рубин"
Алексей ЗУЕВ, экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 – 1:1. ЦСКА против "Байера" сыграл неплохо, в какой-то степени поймал кураж. Но Казань упрется. И забьет: в атаке у "Рубина" есть весьма неплохие исполнители.
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:0. В адрес Чалова после матча с "Байером" было сказано столько лестных слов, что теперь он просто обязан ответить на них первым голом за основу ЦСКА. А компанию ему на табло составит Дзагоев.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +19=5-10, 48 – 29.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
27 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Рубин"
|
2:1
|
23 августа 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – ЦСКА
|
2:1
|
25 мая 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Рубин"
|
3:0
|
18 июля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
ЦСКА – "Рубин"
|
1:0
|
21 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – ЦСКА
|
0:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Армейцы выиграли у "Рубина" три последних матча, забив пять мячей и не пропустив ни одного.
Казанцы проиграли ЦСКА четыре кряду выездных матча. Прошлый раз они набрали очки 18 ноября 2011 года (2:1).
ЦИТАТЫ
Роман БАБАЕВ, генеральный директор ЦСКА:
– Рецепт успеха один, другого не существует: полная самоотдача, высокая дисциплина, запредельные морально-волевые качества. И, конечно, грамотная работа тренерского штаба, чтобы все это приносило результат. При выполнении данных условий выжать максимум из оставшихся матчей вполне реально.
Ильсур МЕТШИН, президент "Рубина" (об истории с Азумном):
– Позиция простая. Все что я сейчас скажу, может помешать делу. Но если вкратце, то мы работаем только в правовом поле. И будем защищать свою позицию до конца, в том числе через CAS. Финал будет интересный. Это я вас уверяю. Поинтереснее, чем матч с "Ростовом".