Букмекеры не верят в победу "Крыльев Советов" над "Спартаком"

1 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Спартак". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,20 – Н 3,31 – П2 2,00

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Спартак" 1 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Спартак" 1 декабря на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Спартак"

Сергей ДМИТРИЕВ, экс-форвард "Зенита", ЦСКА и "Спартака" – 1:2. "Спартак" набрал хорошую форму, самоотдачу демонстрирует. Правда, "Крылья" в прошлом туре тоже наконец-то выиграли. Большое значение будет иметь погода, но все равно отдаю победу красно-белым.

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:1. Если, по мнению моего тезки-оппонента Сергея Дмитриева, у "Ростова" любимый счет 2:0, то у "Спартака" явно – 1:0. На него и ставлю. На сей раз больше забить не позволит погода. Да и "Крылья" наверняка будут упираться изо всех сил.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=9-34, 34 – 101.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 16 июля 2013 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Спартак" 1:2 11 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Крылья Советов" 1:0 9 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Спартак" 0:2 4 декабря 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Крылья Советов" 1:0 8 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Крылья Советов" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В последний раз "Крылья" набирали очки в домашнем матче со "Спартаком" 25 июля 2010 года (0:0).

"Спартак" одержал в Самаре четыре победы подряд с общим счетом 10:1, причем голы забивали 9 игроков.

ЦИТАТЫ

Виталий ШАШКОВ, генеральный директор "Крыльев Советов":

– Игра состоится согласно регламенту. "Спартак" прислал письмо: когда вылетает и прилетает, чтобы встретить их в соответствии с подготовкой к игре.

Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник "Спартака":

– У нас появился коллектив, поменялся тренировочный процесс, примерно такой же был у Карпина. Там было видно агрессивную и жесткую руку, его можно сравнить с Каррерой. Этих эмоций не хватало.