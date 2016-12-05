Букмекеры не верят в победу "Крыльев Советов" над "Краснодаром"

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Краснодар" – "Крылья Советов". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Краснодар" – "Крылья Советов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,56 – Н 4,07 – П2 6,58

Трансляция матча "Краснодар" – "Крылья Советов" 5 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Крылья Советов" 5 декабря на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Краснодар" – "Крылья Советов"

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 2:1. "Крылья" провели два очень качественных матча, однако "Краснодар" на своем поле сделает все, чтобы порадовать болельщиков.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 3:2. Чтобы наши прогнозы снова не совпали, добавлю командам по голу. Видно, что самарцы устали от осторожного футбола Франка Веркаутерена и получают удовольствие от работы с Вадимом Скрипченко. "Быки" же всегда играют в атаку, и матч в Краснодаре получится веселым.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=5-5, 14 – 16.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 1 декабря 2013 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Краснодар" 1:0 30 октября 2014 года 1/8 Кубка России "Краснодар" – "Крылья Советов" 1:3 1 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Краснодар" 0:4 11 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Краснодар" – "Крылья Советов" 3:0 13 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Краснодар" 1:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Краснодар" пять раз принимал "Крылья" на своем поле, однако смог выиграть лишь однажды – в прошлом сезоне. Самарцы в свою очередь побеждали на юге трижды, еще одна встреча завершилась вничью.

"Крылья Советов" не одержали в этом чемпионате ни одной гостевой победы. В 8 выездных матчах самарцы набрали лишь 2 очка (2 ничьи, 6 поражений)

ЦИТАТЫ

Олег ФОМЕНКО, старший тренер "Краснодара":

– В целом могу сказать, что игра с "Тереком" (1:2 в Грозном) была провальной. Во втором тайме пытались отыграться. Что-то не получилось. Будем смотреть.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер "Крыльев Советов":

– Конечно, мы рады победе над "Спартаком". Парни поверили, что могут играть в футбол, добиваться результата и двигаться по таблице вверх. Победа 4:0 над лидером чемпионата – это громкая победа. Но нельзя впадать в эйфорию. У нас впереди заключительная игра года с "Краснодаром", очень непростым соперником. Переживем положительные эмоции и будем двигаться дальше.