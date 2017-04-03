Букмекеры не верят в победу "Краснодара" над "Ростовом"

3 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Ростов" – "Краснодар". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ростов" – "Краснодар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,53 – Н 3,05 – П2 3,15

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар" 3 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Ростов" – "Краснодар" 3 апреля на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Ростов" – "Краснодар"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:1. С "Ростовом" трудно играть всем, даже "Манчестер Юнайтед". Впрочем, с "Краснодаром" то же самое. И в матче соседей, скорее всего, найдет коса на камень.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 1:0. Ставлю на ростовчан с учетом того, что за "Краснодар" не сыграет Федор Смолов. В принципе команды равные, но за "Ростов" фактор своего поля, плюс Курбан Бердыев наверняка найдет какой-нибудь невидимый для других изъян в игре соперника.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=5-8, 11 – 20.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 17 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Краснодар" 0:2 24 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Краснодар" – "Ростов" 2:1 2 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Ростов" – "Краснодар" 0:0 30 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Краснодар" – "Ростов" 2:1 18 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Краснодар" – "Ростов" 2:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

26 матчей составляет домашняя беспроигрышная серия "Ростова". Уступив 2 мая 2015 года "Тереку" (0:1), дончане одержали 18 побед и 8 раз сыграли вничью.

После памятного проигрыша в финале Кубка России "Краснодар" не уступил ростовчанам ни в одном из пяти последующих матчей, выиграв четыре встречи при одной ничьей.

ЦИТАТЫ

Сердар АЗМУН, нападающий "Ростова":

– Были разговоры о том, что "Ливерпуль" проявлял ко мне интерес в зимнее трансферное окно. В любом случае, я не думал, что это было время для того, чтобы переходить. Я бы провел совсем мало игр и большое количество времени на скамейке запасных. "Ливерпуль" собирался углубить состав для определенной части сезона. Я хочу перейти в большой клуб и развиваться как игрок, поэтому хочу серьезно подойти к выбору нужного момента для перехода. Уверен, что в скором будущем буду играть в европейском топ-клубе.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер "Краснодара":

– Эта команда известна. Первая, которая начала играть по схеме 5-3-2. Очень организованно действует в обороне – это "Ростов" демонстрировал и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Изучили соперника неплохо и готовимся к встрече, которая все покажет.