Букмекеры не верят в победу "Анжи" над "Зенитом"

8 апреля состоится матч 22-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Зенит" – "Анжи". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Анжи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,28 – Н 5,69 – П2 12,00

Трансляция матча "Зенит" – "Анжи" 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Анжи".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Анжи" 8 апреля на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Зенит" – "Анжи"

Виктор БОНДАРЕНКО в прошлом тренер сборной Мозамбика, ряда африканских клубов и московского "Динамо" – 3:1. Обе команды любят атаковать. Но у "Зенита" игроки опытнее и мастеровитее. Это, думаю, решит исход борьбы в его пользу.

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ" – 2:0. На "Петровском" гостям, думаю, не устоять. Похоже, после публикаций в СМИ главная интрига будет заключаться в том, получат ли игроки "Зенита" "лишние" карточки перед матчем с красно-белыми.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=8-4, 36 – 26.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 24 сентября 2014 года 1/16 Кубка России "Анжи" – "Зенит" 1:2 24 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – "Анжи" 5:1 7 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Зенит" 0:1 25 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Зенит" 2:2 27 октября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Зенит" 4:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Мирча Луческу за время работы в России еще ни разу не обыграл "Анжи". В первом круге "Зенит" не удержал перевес в два мяча (2:2), а в Кубке России был разгромлен 0:4.

После памятной кубковой победы четырехлетней давности, когда успех "Анжи" принес гол Это’О, махачкалинцы дважды проиграли на "Петровском" с крупным счетом (0:3, 1:5).

ЦИТАТЫ

Николас ЛОМБЕРТС, защитник "Зенита":

– Надеюсь, что победим в ближайшем туре "Анжи", "Спартак" перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на "Открытие Арене" слабину. В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И, конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за "Зенит" и стать чемпионом.

Филипп БУДКОВСКИЙ, нападающий "Анжи":

– Хочу поддержать всех петербуржцев и особенно тех, кого коснулся теракт в метро. Примите мои самые искренние соболезнования. Знаю, что у "Зенита" очень хорошие болельщики, которые создают на стадионе прекрасную футбольную атмосферу. В субботу нас ждет увлекательная, интересная игра. Уверяю вас, "Анжи" даст "Зениту" настоящий бой!