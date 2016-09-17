Букмекеры не верят в победу "Анжи" над "Уралом"

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Урал" – "Анжи". Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Урал" – "Анжи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,21 – Н 3,17 – П2 3,69

Трансляция матча "Урал" – "Анжи" 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" – "Анжи".

Прямая трансляция матча "Урал" – "Анжи" 17 сентября на канале, "Наш Футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Урал" – "Анжи"

Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 1:1. "Урал" почему-то подсел, а "Анжи" усилился. Однако отступать клубу из Екатеринбурга некуда. К тому же он играет дома, так что должен извлечь резервы.

Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 1:2. Оборона "Урала" плохо смотрелась в Казани, где команда должна была проиграть с более крупным счетом. Наверняка будут сделаны выводы. Но у "Анжи" сейчас приличный состав – не для того, чтобы дрожать до последнего тура.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=7-5, 23 – 20.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 27 сентября 2012 года 1/16 Кубка России "Урал" – "Анжи" 0:0, ПЕН. – 2:4 3 ноября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Урал" 0:1 29 марта 2004 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Анжи" 2:1 22 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Урал" 1:1 12 марта 2016 года Чемпионат РФПЛ "Урал" – "Анжи" 4:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

С момента возвращения в премьер-лигу "Урал" не проиграл махачкалинцам ни одного матча (+3=1). Четыре из восьми мячей у "шмелей" записал на свой счет Гогниев.

В последний раз "Анжи" победил в Екатеринбурге четыре года назад, после ничьей 0:0 лучше исполнив серию послематчевых пенальти в кубковой поединке.

ЦИТАТЫ

Александр ДАНЦЕВ, защитник "Урала":

– Хотел бы извиниться перед болельщиками за игру с "Рубином". Очень плохо сыграли, причем все. Бывает, 2-3 человека выпадают, а тут все. Мы серьезно разобрали этот матч. С "Анжи" сделаем все возможное и невозможное, но три очка должны взять.

Лоренсо ЭБЕСИЛИО, полузащитник "Анжи":

– Мне нравится видение футбола Врбы. Он прививает нам атакующий, тотальный футбол. То, что мы хорошо начали сезон, в том числе является и его заслугой. Его видение футбола приносит свои плоды