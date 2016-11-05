Букмекеры не верят в победу "Анжи" над "Локомотивом"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Анжи". Начало – в 18:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Анжи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,63 – Н 3,63 – П2 6,62

Трансляция матча "Локомотив" – "Анжи" 5 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Анжи".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Анжи" 5 ноября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Анжи"

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:0. Тоже матч с подоплекой, потому что Юрий Палыч Семин когда-то тренировал "Анжи", и у него там по разным причинам не очень хорошо получилось. Об "Анжи" можно судить по последним матчам, когда команда обыграла "Зенит", "Томь". У обеих команд есть проблемы в позиционной атаке, но у "Локомотива" игроки выше по классу. Это определяющий момент.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 1:1. Те результаты, которые сейчас показывает "Локомотив", вряд ли можно считать ожидаемыми. В идеале команда Юрия Семина способна подняться как минимум на 5 позиций выше, но набрать столь нужные 3 очка в матче с "Анжи" ей вряд ли удастся. Махачкалинцы не проигрывают в последних турах, а крупная победа над "Зенитом" в Кубке России до сих пор положительно напоминает о себе.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=7-7, 25 – 21.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 20 мая 2013 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Локомотив" 2:1 14 июля 2013 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Локомотив" 2:2 13 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Анжи" 0:0 27 июля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Локомотив" 1:3 21 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Анжи" 0:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В последний раз "Локомотив" обыграл "Анжи" в Черкизове в марте 2012-го благодаря голу Глушакова. С тех пор сыграно 3 матча (=2-1).

Из последних семи матчей "Анжи" уступил "Локо" лишь на старте прошлого сезона (1:3), причем главным тренером махачкалинцев был Юрий Семин.

ЦИТАТЫ

Юрий СЕМИН, главный тренер "Локомотива":

– "Анжи" – совсем другая команда, укомплектованная на 70 процентов другими игроками, чем при мне. В этой игре нет фаворита. Сложно кому-то отдать предпочтение. Надеюсь, наши травмированные ребята выйдут на поле. С "Рубином" играли неплохо, не считая "стандартов". К нам не должно быть претензий по последним трем матчам.

Филипп БУДКОВСКИЙ, нападающий "Анжи":

– И у "Зенита" хорошие защитники, и у "Краснодара". В кубковой игре, может, стечение обстоятельств – где-то удачно выбрал позицию, забил. С краснодарцами не удалось, хотя очень хотелось.