Букмекеры не верят в победу "Анжи" над "Локомотивом"

5 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Анжи". Начало – в 18:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Анжи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,63 – Н 3,63 – П2 6,62
Трансляция матча "Локомотив" – "Анжи" 5 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Анжи".
Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Анжи" 5 ноября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Анжи"
Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" – 1:0. Тоже матч с подоплекой, потому что Юрий Палыч Семин когда-то тренировал "Анжи", и у него там по разным причинам не очень хорошо получилось. Об "Анжи" можно судить по последним матчам, когда команда обыграла "Зенит", "Томь". У обеих команд есть проблемы в позиционной атаке, но у "Локомотива" игроки выше по классу. Это определяющий момент.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ" – 1:1. Те результаты, которые сейчас показывает "Локомотив", вряд ли можно считать ожидаемыми. В идеале команда Юрия Семина способна подняться как минимум на 5 позиций выше, но набрать столь нужные 3 очка в матче с "Анжи" ей вряд ли удастся. Махачкалинцы не проигрывают в последних турах, а крупная победа над "Зенитом" в Кубке России до сих пор положительно напоминает о себе.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=7-7, 25 – 21.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 мая 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Локомотив"
|
2:1
|
14 июля 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Локомотив"
|
2:2
|
13 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Анжи"
|
0:0
|
27 июля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Локомотив"
|
1:3
|
21 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Анжи"
|
0:2
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В последний раз "Локомотив" обыграл "Анжи" в Черкизове в марте 2012-го благодаря голу Глушакова. С тех пор сыграно 3 матча (=2-1).
Из последних семи матчей "Анжи" уступил "Локо" лишь на старте прошлого сезона (1:3), причем главным тренером махачкалинцев был Юрий Семин.
ЦИТАТЫ
Юрий СЕМИН, главный тренер "Локомотива":
– "Анжи" – совсем другая команда, укомплектованная на 70 процентов другими игроками, чем при мне. В этой игре нет фаворита. Сложно кому-то отдать предпочтение. Надеюсь, наши травмированные ребята выйдут на поле. С "Рубином" играли неплохо, не считая "стандартов". К нам не должно быть претензий по последним трем матчам.
Филипп БУДКОВСКИЙ, нападающий "Анжи":
– И у "Зенита" хорошие защитники, и у "Краснодара". В кубковой игре, может, стечение обстоятельств – где-то удачно выбрал позицию, забил. С краснодарцами не удалось, хотя очень хотелось.