Букмекеры не верят в победу "Амкара" над "Крыльями Советов"

8 апреля состоится матч 22-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Амкар". Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Амкар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,61 – Н 2,84 – П2 3,28

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар" 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Амкар".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар" 8 апреля на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Амкар"

Виктор БОНДАРЕНКО в прошлом тренер сборной Мозамбика, ряда африканских клубов и московского "Динамо" – 1:0. Гаджиев создал в Перми уважаемую всеми команду. Однако у самарцев, проводящих матч на своем поле, один из последних шансов переломить развитие ситуации. Они должны сыграть через "не могу".

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ" – 1:0. У "Крыльев", находящихся в сложном турнирном положении, выше мотивация. Да и возможности, чтобы одолеть команду своего бывшего тренера, имеются. В матче с армейцами самарцы смотрелись прилично.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=9-10, 27 – 28.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 4 августа 2013 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Крылья Советов" 0:0 25 апреля 2014 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Амкар" 2:2 1 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Крылья Советов" 1:0 28 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Амкар" 0:0 26 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Крылья Советов" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Крылья" на протяжении трех матчей не могут обыграть пермяков на "Металлурге" (=2-1). Последний успех датируется апрелем 2012-го (2:1).

Под началом Гаджи Гаджиева "Амкар" ни разу не проиграл бывшей команде своего тренера и не пропустил ни одного мяча (+1=2, голы 1:0).

ЦИТАТЫ

Георгий ЗОТОВ, защитник "Крыльев Советов":

– Да, сейчас мы идем на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер "Амкара":

– Для меня это команда, которая пока не реализует полностью свои возможности. Я не говорю сейчас про атакующий потенциал – это лишь один из компонентов. Я имею в виду в целом командный потенциал "Крыльев". И считаю, что ключевое слово – "пока". А почему не реализует? Я не хочу вдаваться в подробности, особенно перед матчем "Крыльев" с "Амкаром".