Букмекеры не верят в победу "Амкара" над "Крыльями Советов"

8 апреля состоится матч 22-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Амкар". Начало – в 14:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Амкар"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,61 – Н 2,84 – П2 3,28
Трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар" 8 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Амкар".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Амкар" 8 апреля на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Амкар"
Виктор БОНДАРЕНКО в прошлом тренер сборной Мозамбика, ряда африканских клубов и московского "Динамо" – 1:0. Гаджиев создал в Перми уважаемую всеми команду. Однако у самарцев, проводящих матч на своем поле, один из последних шансов переломить развитие ситуации. Они должны сыграть через "не могу".
Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ" – 1:0. У "Крыльев", находящихся в сложном турнирном положении, выше мотивация. Да и возможности, чтобы одолеть команду своего бывшего тренера, имеются. В матче с армейцами самарцы смотрелись прилично.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=9-10, 27 – 28.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 августа 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Крылья Советов"
|
0:0
|
25 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Амкар"
|
2:2
|
1 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Крылья Советов"
|
1:0
|
28 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Амкар"
|
0:0
|
26 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Амкар" – "Крылья Советов"
|
0:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Крылья" на протяжении трех матчей не могут обыграть пермяков на "Металлурге" (=2-1). Последний успех датируется апрелем 2012-го (2:1).
Под началом Гаджи Гаджиева "Амкар" ни разу не проиграл бывшей команде своего тренера и не пропустил ни одного мяча (+1=2, голы 1:0).
ЦИТАТЫ
Георгий ЗОТОВ, защитник "Крыльев Советов":
– Да, сейчас мы идем на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер "Амкара":
– Для меня это команда, которая пока не реализует полностью свои возможности. Я не говорю сейчас про атакующий потенциал – это лишь один из компонентов. Я имею в виду в целом командный потенциал "Крыльев". И считаю, что ключевое слово – "пока". А почему не реализует? Я не хочу вдаваться в подробности, особенно перед матчем "Крыльев" с "Амкаром".